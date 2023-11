Wettskandal um drei Darts-Profis: Platzt nun sein WM-Traum?

Großbritannien - Wett-Wirbel vorm Jahreshöhepunkt! In rund drei Wochen steht die Darts-WM ins Haus, für einen Teilnehmer könnte sich der Traum vom "Ally Pally" aber trotz gelungener Qualifikation erledigt haben.

Darts-Profi Prakash Jiwa (53) könnte die anstehende WM verpassen. Gegen ihn wird wegen verdächtiger Wetten ermittelt. © IMAGO / Action Plus

Die Darts Regulation Authority (DRA) hat drei Pfeilwerfer wegen des Verdachts der Spielmanipulation vorläufig gesperrt, wie aus einem Statement der unabhängigen Organisation hervorgeht.

Bei den betroffenen Akteuren handelt es sich demnach um die beiden Briten Andy Jenkins (52) und Jack Main (27) sowie den Inder Prakash Jiwa (53).

Das Trio sei "von der Teilnahme an von der DRA sanktionierten Veranstaltungen für die Dauer einer Untersuchung verdächtiger Wetten" ausgeschlossen worden, hieß es in der Mitteilung.

Konkret gehe es um Partien der MODUS Super Series, einem wöchentlich stattfindenden Wettbewerb für Spieler ohne PDC-Tour-Card. Da die Events von Wettbüros gesponsert werden, gelten für die Profis besonders strenge Regeln. So müssen sie an Kursen über Online-Glücksspiel teilnehmen und auch ihre Handys am Turniertag abgeben.



Im Fall von Jack Main habe das Match gegen Lisa Ashton (53) Verdacht erregt und dadurch die International Betting Integrity Association (IBIA) auf den Plan gerufen. Welche Begegnung seiner beiden Kollegen Gegenstand der Ermittlungen sind, ließ die DRA in ihrer Verlautbarung zunächst offen.