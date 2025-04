"Der Junge ist am Boden": Darts-Star legt seine Karriere plötzlich auf Eis

Dimitri Van den Bergh (30) legt seine Karriere wohl vorerst auf Eis. © SARAH STIER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Das offenbarte der niederländische Ex-Profi Vincent van der Voort (49) nun in seinem Podcast "Darts Draait Door".

Demnach hat der "Dreammaker" seinen früheren Kollegen in einem persönlichen Gespräch über den Entschluss informiert. Wie lang genau sich der WM-Halbfinalist von 2023 zurückzieht, sei im Moment unklar.

"Er wird an seiner Gesundheit und an sich selbst arbeiten. Ich finde, das ist eine richtig gute Entscheidung", so der 49-Jährige. "Der Junge ist einfach am Boden. Es läuft nicht so, wie er es sich vorstellt. Ich finde es eigentlich eine coole Entscheidung dann zu sagen: 'Ich ziehe mich eine Weile zurück.'"

Komplett aus heiterem Himmel fällt die Pause nicht. Vor wenigen Tagen zog Van den Bergh kurzfristig bei der Players Championship 13 in Rosmalen zurück und sagte das Match gegen José de Sousa (51) noch ab, obwohl er sich schon eingeworfen hatte.

Auch beim German Darts Grand Prix an diesem Wochenende verzichtete der 30-Jährige auf seinen Startplatz.



Evi, die Freundin des 20. der PDC-Weltrangliste, meldete sich anschließend auf seiner offiziellen Facebook-Fanseite zu Wort und deutete bereits an, dass der Publikumsliebling mit Schwierigkeiten zu kämpfen habe.