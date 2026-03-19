Darts-Star im Krankenhaus: Vize-Weltmeister verpasst Premier League wegen zu starker Schmerzen

Dublin (Irland) - Bitterer Rückschlag für Gian van Veen (23)! Eigentlich wollte der niederländische Darts-Star am Donnerstagabend in der Premier League einen Angriff auf die Top drei der Tabelle starten, doch stattdessen landete er im Krankenhaus.

Gian van Veen (23) kann beim siebten Spieltag der Darts Premier League nicht antreten. © John Walton/PA Wire/dpa

Der WM-Finalist muss sich wegen Nierensteinen in einer Klinik behandeln lassen und wird den siebten Spieltag in der irischen Hauptstadt Dublin verpassen, wie die PDC inzwischen offiziell vermeldet hat.

Auf Instagram gab der "Giant" seinen Followern noch weitere Infos und entschuldigte sich auch bei seinen Fans für die Absage.

Demnach habe er bereits seit Sonntagmorgen Schmerzen verspürt, die nach seiner Rückkehr aus Göttingen von der European Tour schlimmer geworden seien.

Am Mittwochmorgen musste er schließlich ins Krankenhaus, welches er seitdem nicht verlassen konnte. Van Veen hoffe aber, dass er später am Donnerstag oder am Freitag wieder nach Hause darf.

"Das ist nicht die Nachricht, die ich eigentlich schreiben wollte. Bis zum allerletzten Moment war es mein größtes Ziel, heute Abend auf diese Bühne zu gehen, aber manchmal liegen die Dinge einfach nicht in der eigenen Hand", schrieb der 23-Jährige.

"An die Fans in Dublin und Irland: Es tut mir wirklich leid. Ihr gehört zu den Zuschauern, auf die ich mich am meisten freue, und es tut mir richtig weh, diesen Spieltag verpassen zu müssen", fügte die Nummer drei der Welt an.