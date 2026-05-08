"Dinge, die man nicht kontrollieren kann": Worte von Darts-Star Price geben Rätsel auf
Leeds (England) - Müssen sich die Darts-Fans Sorgen um Gerwyn Price (41) machen? Der "Iceman" spielt eigentlich eine starke Premier-League-Saison, doch in den vergangenen Wochen schrumpfte sein Play-off-Vorsprung immer weiter ein. Am Donnerstag war bereits im Viertelfinale Schluss, ehe der Waliser beunruhigende Worte fallen ließ.
"Gesundheitlich bin ich im Moment in keiner guten Verfassung, aber ich kämpfe weiter", erklärte der 41-Jährige bereits nach seiner 2:6-Pleite gegen Landsmann Jonny Clayton (51) am 14. Spieltag in Leeds gegenüber Sky Sports.
Später schlug er auf Instagram in eine ganz ähnliche Kerbe, ohne jedoch ins Detail zu gehen. "Frustrierende Zeit gerade", schrieb Price in seiner Story.
"Jetzt muss ich mich auf die Glücksgöttin verlassen und schauen, was in den kommenden zwei Wochen passiert. Hoffentlich schaffe ich es in die Play-offs, aber ich werde viel Glück brauchen", erklärte der Weltmeister von 2021 ungewohnt kleinlaut.
"Einmal die Woche zu spielen, ist nicht gut, und hoffentlich bekomme ich in drei Wochen die Resultate, die ich mir wünsche", fügte der Darts-Star, gefolgt von einem Krankenhaus-Emoji, an. Ob er damit die Ergebnisse an der Scheibe oder etwas anderes meinte, ließ er jedoch offen.
Es sei ein fantastisches Jahr in der Premier League gewesen und die Fans hätten ihn durch viele Spiele getragen, so Price weiter: "Aber manchmal passieren Dinge, die man nicht kontrollieren kann."
Gerwyn Price möchte sich im Poolbillard ausporbieren
Erst in der vergangenen Woche hatte Price mit der Meldung auf sich aufmerksam gemacht, dass er neben der Darts-Karriere auch eine Laufbahn im Poolbillard anstrebt und sogar an einem Turnier teilnehmen will, das sich potenziell mit den Premier-League-Play-offs überschneiden könnte.
In einem gemeinsamen Statement mit der PDC versicherte die Darts-Organisation aber, dass generell nichts gegen ein Engagement in einer anderen Sportart sprechen würde, während der Waliser durchblicken ließ, dass er das Pfeilwerfen im Fall der Fälle bevorzugen würde.
Am kommenden PL-Spieltag trifft der "Iceman" zunächst aber definitiv in Birmingham auf Michael van Gerwen (37).
Titelfoto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa