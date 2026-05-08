"Dinge, die man nicht kontrollieren kann": Worte von Darts-Star Price geben Rätsel auf

Leeds (England) - Müssen sich die Darts-Fans Sorgen um Gerwyn Price (41) machen? Der "Iceman" spielt eigentlich eine starke Premier-League-Saison, doch in den vergangenen Wochen schrumpfte sein Play-off-Vorsprung immer weiter ein. Am Donnerstag war bereits im Viertelfinale Schluss, ehe der Waliser beunruhigende Worte fallen ließ.

Gerwyn Price (41) kämpft aktuell mit gesundheitlichen Problemen. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

"Gesundheitlich bin ich im Moment in keiner guten Verfassung, aber ich kämpfe weiter", erklärte der 41-Jährige bereits nach seiner 2:6-Pleite gegen Landsmann Jonny Clayton (51) am 14. Spieltag in Leeds gegenüber Sky Sports.

Später schlug er auf Instagram in eine ganz ähnliche Kerbe, ohne jedoch ins Detail zu gehen. "Frustrierende Zeit gerade", schrieb Price in seiner Story.

"Jetzt muss ich mich auf die Glücksgöttin verlassen und schauen, was in den kommenden zwei Wochen passiert. Hoffentlich schaffe ich es in die Play-offs, aber ich werde viel Glück brauchen", erklärte der Weltmeister von 2021 ungewohnt kleinlaut.

"Einmal die Woche zu spielen, ist nicht gut, und hoffentlich bekomme ich in drei Wochen die Resultate, die ich mir wünsche", fügte der Darts-Star, gefolgt von einem Krankenhaus-Emoji, an. Ob er damit die Ergebnisse an der Scheibe oder etwas anderes meinte, ließ er jedoch offen.

Es sei ein fantastisches Jahr in der Premier League gewesen und die Fans hätten ihn durch viele Spiele getragen, so Price weiter: "Aber manchmal passieren Dinge, die man nicht kontrollieren kann."