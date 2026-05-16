Neue Liebe spornt Darts-Durchstarter an: "Sie nörgelt auch ständig"

Hildesheim - Dank Amors Pfeil in die Weltspitze? Bei der Players Championship in Hildesheim schnappte sich Kevin Doets (28) Anfang des Monats seinen ersten PDC-Titel, inzwischen hat der Niederländer mit Rang 32 eine magische Marke der Order of Merit geknackt. Offenbar spielte sein Liebesleben beim sportlichen Aufstieg eine entscheidende Rolle, wie er nun verriet.

Vor einigen Monaten machte Darts-Star Kevin Doets (28) die Beziehung zu Bianca Rangel (22) öffentlich. © Screenshot/Instagram/kevindoets98

"Sie nörgelt auch ständig, ich müsse mehr trainieren", sagte "Hawk Eye" am Rande der niederländischen Premier-League-Übertragung gegenüber Viaplay. "Also mache ich das jetzt auch. Wenn man eine gute Liebe gefunden hat, hilft das schon."

Gemeint war seine Freundin Bianca Rangel (22). Die Tochter des brasilianischen Darts-Spielers Bruno Rangel (60) wuchs praktisch an der Scheibe auf, warf selbst jahrelang semiprofessionell aufs Board und nahm 2019 an der WDF-Weltmeisterschaft der Frauen teil. Sie weiß also, wovon sie spricht.

Das Paar lernte sich bei einem Pro-Tour-Event in Hildesheim kennen: "Ihr Vater spielte dort zuvor die Challenge Tour, und sie blieb einen Tag zum Zuschauen", enthüllte Doets. Das Treffen hinterließ anscheinend Eindruck, mittlerweile sind die Schmetterlinge im Bauch längst aus ihrem Kokon geschlüpft.

Bei der Weltmeisterschaft machte der Niederländer seine Beziehung zu der in Portugal lebenden Studentin schließlich öffentlich. "Ich bin verliebt, werde aber einfach nicht im eigenen Land fündig", scherzte er damals. Zuvor war Doets bis Dezember 2024 mit der Schwedin Jacqueline Alpevik liiert, mit der er auch einen gemeinsamen Sohn hat.