Drogen-Eklat bei Darts-WM: Jetzt kommen neue Details ans Licht

Bristol (England) - Bei der Darts-WM wurde der Engländer Dom Taylor (28) nach seinem Erstrunden-Sieg gegen Oskar Lukasiak (34) suspendiert , weil er positiv auf Kokain und Cannabis getestet worden war – es war bereits sein zweiter Verstoß innerhalb kurzer Zeit. Jetzt plaudert sein Manager aus dem Nähkästchen, wie Taylor mit der Situation umgegangen ist.

Dom Taylor (28) wurde bei der Darts-WM positiv auf verbotene Substanzen getestet und daraufhin für ein halbes Jahr gesperrt. © IMAGO / Pro Sports Images

"Es war niederschmetternd für mich, es war schwierig, das zu verkraften. Ich will ehrlich sein: Es fiel mir schwer, mit Dom zu reden, und es dauerte etwa drei oder vier Wochen, bis wir nach der WM wieder miteinander sprachen. Ich war so enttäuscht von ihm", erzählte Taylors Manager, Mac Elkin, im Podcast Weekly Dartscast.

Dabei ging es ihm vor allem darum, dass es sich bereits um den zweiten Vorfall gehandelt hatte, denn schon im November 2024 war der 28-Jährige aufgrund eines Doping-Verstoßes gesperrt worden.

"Wir dachten, er habe alles unter Kontrolle, aber so war es offensichtlich nicht. Wir hatten keine Ahnung, dass er wieder Drogen nahm", beteuerte Elkin.

Außerdem habe ihn die Sperre seines Schützlings auch persönlich getroffen: "Ich weiß nicht, warum man nicht nur sich selbst, sondern auch mein Geld aufs Spiel setzen sollte. Es hat mich viel Geld gekostet." Schließlich hatte der Manager bereits für zahlreiche zukünftige Turniere Flüge und Unterkünfte gebucht und aus eigener Tasche bezahlt.