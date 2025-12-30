Arroganz-Anfall von wütendem Darts-Superstar: "Ihr bezahlt mein Preisgeld"
London - Er ist der Titelverteidiger, der große Favorit und man sollte meinen, alle Fans im Ally Pally lieben ihn. Doch am Montagabend gab es zwischen Darts-Superstar Luke Littler (18) und den Fans im legendären Londoner Alexandra Palace ein echtes Zerwürfnis.
Der Engländer hatte im Achtelfinale der WM phasenweise leichtes Spiel gegen Rob Cross (35). Ob es daran lag, dass das "Wunderkind" beim 4:2-Sieg teilweise abwesend, wenig konzentriert wirkte?
Erst sang er das Einlauflied seines Konkurrenten mit, dann stimmte er in Gesänge der Fans ein und schaute anschließend immer wieder in die Menge. Immer mit einem Auge an der Masse, fiel ihm dann irgendwann auf, dass Teile der Zuschauer ihn ausbuhten. Das brachte den Titelverteidiger so richtig auf die Palme.
"Nach dem ersten Satz war das Publikum etwas gegen mich. Sie haben gepfiffen und gebuht. Ich musste einfach weitermachen und versuchen, darüber hinwegzukommen", sagte er nach dem Einzug ins Viertelfinale bei Sport1.
Doch davor war es zu einer ganz skurrilen Szene gekommen. Denn als Sky-Moderatorin Emma Paton (31) ihn auf der Bühne interviewte, konnte der Darts-Star nicht mehr an sich halten.
PDC bricht nach wiederholter Frage zum Fan-Zoff Pressekonferenz mit Luke Littler einfach ab
Luke Littler fragte Paton, ob er noch etwas sagen dürfe und holte aus: "Ich möchte nur eins sagen: Ihr bezahlt für die Tickets und Ihr bezahlt mein Preisgeld, also danke für mein Geld".
Mit ganz viel Wut und Ironie im Bauch erklärte er dann noch: "Danke, dass ihr mich ausgebuht habt."
Noch skurriler wurde es auf der offiziellen Pressekonferenz nach dem Spiel, auf der die PDC (Professional Darts Corporation) nach einer wiederholten Frage zum Zoff-Thema des Abends die Interviewrunde einfach abbrach.
Viel Liebe bekam Littler zwar nicht von den Fans, dafür von seinem Konkurrenten, der ihn nach dem Sieg herzlich umarmte und auch einige Worte ins Ohr flüsterte.
Zumindest das konnte den 18-Jährigen an diesem Abend noch zum Lachen bringen. Spannend wird sein, wie die Fans nach diesem Auftritt im Viertelfinale reagieren werden. Dort trifft Luke Littler am Neujahrstag entweder auf Luke Woodhouse (37) oder Krzysztof Ratajski (48).
Titelfoto: John Walton/PA Wire/dpa