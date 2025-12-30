Arroganz-Anfall von wütendem Darts-Superstar: "Ihr bezahlt mein Preisgeld"

London - Er ist der Titelverteidiger, der große Favorit und man sollte meinen, alle Fans im Ally Pally lieben ihn. Doch am Montagabend gab es zwischen Darts -Superstar Luke Littler (18) und den Fans im legendären Londoner Alexandra Palace ein echtes Zerwürfnis.

Luke Littler (18) legte sich bei seinem Sieg im Achtelfinale mit den Fans bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally an. © John Walton/PA Wire/dpa

Der Engländer hatte im Achtelfinale der WM phasenweise leichtes Spiel gegen Rob Cross (35). Ob es daran lag, dass das "Wunderkind" beim 4:2-Sieg teilweise abwesend, wenig konzentriert wirkte?

Erst sang er das Einlauflied seines Konkurrenten mit, dann stimmte er in Gesänge der Fans ein und schaute anschließend immer wieder in die Menge. Immer mit einem Auge an der Masse, fiel ihm dann irgendwann auf, dass Teile der Zuschauer ihn ausbuhten. Das brachte den Titelverteidiger so richtig auf die Palme.

"Nach dem ersten Satz war das Publikum etwas gegen mich. Sie haben gepfiffen und gebuht. Ich musste einfach weitermachen und versuchen, darüber hinwegzukommen", sagte er nach dem Einzug ins Viertelfinale bei Sport1.

Doch davor war es zu einer ganz skurrilen Szene gekommen. Denn als Sky-Moderatorin Emma Paton (31) ihn auf der Bühne interviewte, konnte der Darts-Star nicht mehr an sich halten.