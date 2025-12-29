Der Vater ist ein anderer: Ex-Frau von Darts-Star wird acht Monate nach Trennung wieder Mama

Niederlande - Im Mai schockte der niederländische Darts-Star Michael van Gerwen (36) seine Fans mit der Trennung seiner langjährigen Ehefrau Daphne Govers . Schon länger hat sie einen neuen Freund, mit dem sie zudem wieder ein Kind erwartet - das schon in wenigen Wochen zur Welt kommen soll.

Michael van Gerwen (36) gab im Mai die Trennung von Ehefrau Daphne nach 17 gemeinsamen Jahren bekannt. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

In der niederländischen Sendung Shownieuws sprach Govers, die ihre Schwangerschaft bereits im Sommer bekannt gegeben hatte, jetzt ausführlich über ihr Mutterglück.

"Natürlich habe ich einen Fehler gemacht, das weiß jeder. Das müssen wir nicht verschweigen", räumte die Niederländerin ein.

"Ganz ehrlich: In 'Goede tijden, slechte tijden' [niederländische Ausgabe von 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', Anm. d. Red.] hätte man sich diese Geschichte nicht ausdenken können ... Ich lache darüber, aber es ist nun mal so", erzählte Govers. Dennoch wolle sie die Geschichte lieber privat halten.

Schon Mitte Januar soll es so weit sein - also rund acht Monate, nachdem das Ehepaar seine Trennung nach rund 17 gemeinsamen Jahren verkündet hatte. Für die Niederländerin ist es ein Wunder, dass es so kommen konnte. Schließlich hatte sie bei ihren beiden Kindern, die sie mit van Gerwen hat, Probleme, überhaupt schwanger zu werden.

"Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich war mit den anderen beiden auch im Krankenhaus. Eigentlich konnte ich nicht auf natürliche Weise schwanger werden. Wenn das dann doch passiert, ist es ein kleines Wunder", betonte Govers.