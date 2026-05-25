"Halte das nicht mehr aus": Phobie zwingt Darts-Star fast zum Umzug

Großbritannien - Auf der Bühne schreckt Nathan Aspinall (34) eigentlich vor keinem Gegner zurück, doch privat plagt den englischen Darts-Star eine starke Phobie, die ihm sogar fast sein Haus gekostet hätte.

Nathan Aspinall (34) ist auf Krabbeltiere gar nicht gut zu sprechen. © John Walton/PA Wire/dpa

"Ich habe panische Angst vor Spinnen. Ich habe wirklich richtig panische Angst vor Spinnen", gab der 34-Jährige im "Happy Hour"-Podcast zu. "Für mich und meinen ältesten Sohn ist das ein echter Albtraum. Ich werde wirklich komplett panisch. Sobald ich eine sehe, mach ich den Abflug."

Viele dürften da mit dem World-Matchplay-Sieger von 2023 mitfühlen können, dessen Arachnophobie - so der Fachbegriff - sich nicht auf die Achtbeiner beschränkt. "The Asp" fürchtet sich eigentlich vor allem, was "kriecht und krabbelt", darunter auch Kakerlaken.

In der Vergangenheit habe die Angst sogar schon handfeste Auswirkungen auf sein Leben gehabt. "In meinem alten Haus hatten wir jede Menge Spinnen und ich habe gesagt, dass wir es verkaufen müssen. Ich halte das nicht mehr aus", so Aspinall.

Inzwischen wohnt der Pfeilwerfer in einem neuen Anwesen, auch wenn die Spinnen-Fülle letztlich offenbar doch nicht der ausschlaggebende Faktor für den Umzug war.