"Halte das nicht mehr aus": Phobie zwingt Darts-Star fast zum Umzug
Großbritannien - Auf der Bühne schreckt Nathan Aspinall (34) eigentlich vor keinem Gegner zurück, doch privat plagt den englischen Darts-Star eine starke Phobie, die ihm sogar fast sein Haus gekostet hätte.
"Ich habe panische Angst vor Spinnen. Ich habe wirklich richtig panische Angst vor Spinnen", gab der 34-Jährige im "Happy Hour"-Podcast zu. "Für mich und meinen ältesten Sohn ist das ein echter Albtraum. Ich werde wirklich komplett panisch. Sobald ich eine sehe, mach ich den Abflug."
Viele dürften da mit dem World-Matchplay-Sieger von 2023 mitfühlen können, dessen Arachnophobie - so der Fachbegriff - sich nicht auf die Achtbeiner beschränkt. "The Asp" fürchtet sich eigentlich vor allem, was "kriecht und krabbelt", darunter auch Kakerlaken.
In der Vergangenheit habe die Angst sogar schon handfeste Auswirkungen auf sein Leben gehabt. "In meinem alten Haus hatten wir jede Menge Spinnen und ich habe gesagt, dass wir es verkaufen müssen. Ich halte das nicht mehr aus", so Aspinall.
Inzwischen wohnt der Pfeilwerfer in einem neuen Anwesen, auch wenn die Spinnen-Fülle letztlich offenbar doch nicht der ausschlaggebende Faktor für den Umzug war.
Nathan Aspinall will nicht ins britische Dschungelcamp
Dafür schließe die Phobie eine Teilnahme an Sendungen wie etwa dem englischen Gegenstück zum deutschen Dschungelcamp praktisch aus, wie der 15. der PDC-Weltrangliste klarstellte.
"Es gibt nicht genug Geld auf der Welt, um mich in diese Show zu bekommen", versichert der Brite, ehe er doch ein Hintertürchen aufließ.
Auf die vom Moderator vorgeschlagenen zehn Millionen Pfund antwortete Aspinall: "Dann wahrscheinlich schon."
Titelfoto: John Walton/PA Wire/dpa