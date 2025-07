"Hier keine Seltenheit": Darts-Stars erleben Reise-Chaos in Deutschland

Kiel/Hamburg - Dieses Gefühl kennen wohl alle Reisenden! Die Baltic Sea Darts Open in Kiel waren aus sportlicher Sicht ein voller Erfolg - insbesondere für Turniersieger Gerwyn Price (40). Für zwei andere Akteure wurde der Trip in den Norden Deutschlands jedoch zu einer wahren Odyssee.

Alles in Kürze

Verspätungen und Ausfälle: Kirk Bevins (39) kritisierte auf TikTok die Deutsche Bahn. © Screenshot/TikTok/kirkbevins180

Der englische Caller Kirk Bevins (39) und sein Pfeile werfender Landsmann James Wade (42) werden den Ausflug an die Förde wohl in keiner allzu guten Erinnerung behalten. Während die Deutsche Bahn dem "Kirkulator" die Laune verhagelte, klagte "The Machine" über die Fluggesellschaft British Airways.

Zunächst meldete sich der Referee am Montag auf seinem TikTok-Profil zu Wort. Nach dem Tour-Event in der Wunderino-Arena wollte der 39-Jährige mit dem Zug von Kiel über Hamburg nach Wittenberge fahren, war dazu auch 25 Minuten vor Abfahrt am Gleis - doch sein gebuchter EC fiel kurzfristig aus.

Also nutzte der Darts-Schiedsrichter sein Zeitpolster und fuhr mit einer Regionalbahn zunächst nach Hamburg, um dort einen anderen Zug nach Wittenberge zu erwischen. Eine ungeplante Pause unmittelbar vor der Hansestadt machte aber auch diesen Plan zunichte.

"Leute aus Deutschland wissen, dass das hier keine Seltenheit ist, es passiert die ganze Zeit", meckerte Bevins genervt und kündigte weitere Videos zu den "Irrungen und Verwirrungen" des deutschen Bahnsystems an.

Schon am nächsten Tag ließ er seinen Worten Taten folgen, weil ein ODEG-Zug von Schwerin nach Hagenow einfach nicht auftauchte: "Vier Stunden meines Lebens verschwendet", murrte Bevins.