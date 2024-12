"Gab keinen größeren Betrüger": Darts-Star zerlegt Kollegen!

London (England) - Wenn am morgigen Sonntag die Darts-WM in London startet, wird Adrian "Jackpot" Lewis (39) nicht auf dem Teilnehmerbogen stehen. Der zweimalige Weltmeister befindet sich weiterhin in einer Karrierepause, doch seine Kollegen haben ihn keineswegs vergessen. Michael van Gerwen (35) rechnete nun schonungslos mit dem gefallenen Top-Star ab.