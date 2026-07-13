Darts-Star reagiert auf ekelhafte Krebs-Nachricht: "Wird mich den Rest meines Lebens verfolgen"
Niederlande - Am Samstag musste sich Danny Noppert (35) auf der European Tour gegen den Polen Sebastian Bialecki (22) geschlagen geben, was einem Sportwetter offenbar den Schein kostete. Auf Instagram reagierte der Nutzer dann mit einer ekelhaften Nachricht, die vor allem beim Blick auf die Vorgeschichte des niederländischen Darts-Profis fassungslos macht.
"Ich wünsche mir, dass deine Mutter an Krebs stirbt und deine Familie auch", so die abscheulichen Worte, die ein User namens "krumpli943" an den 35-Jährigen schickte.
Noppert teilte einen Screenshot der Botschaft und schrieb dazu: "Ich strebe immer nach dem Besten und möchte immer gewinnen. Leider klappt das aber nicht immer. Und manchmal gibt es solche Verrückten, die beim Glücksspiel verloren haben und meinen, sie müssten eine Nachricht hinterlassen."
Wie sehr ihn gerade diese Beleidigung getroffen hat, wird aber erst im darauffolgenden Abschnitt klar: "Leider habe ich meine Mutter tatsächlich daran verloren. Und das wird mich den Rest meines Lebens verfolgen", erklärte der UK-Open-Sieger von 2022.
Nopperts Mutter Aleida ist bereits 2017 im Alter von nur 56 Jahren an Krebs gestorben. Ihr Sohn trägt mittlerweile eine Kette mit einem Anhänger aus ihrer Asche um den Hals, außerdem wählte er seinen Einlaufsong "High Hopes" der Band "Panic! At The Disco" zu ihren Ehren.
Danny Noppert bedankt sich für die Unterstützung seiner Fans
Darin sei ihm vor allem die Textstelle "Mama sagte: Gib niemals auf!" wichtig. "Immer wenn ich daran denke, ist sie wieder bei mir", sagte "The Freeze" erst im März im "Darts draait door"-Podcast.
Vier Jahre nach seiner Mutter starb auch Nopperts Vater, beide erlebten seinen größten sportlichen Erfolg mit dem Sieg der UK Open 2022 also nicht mehr.
Inzwischen ist der Niederländer selbst Papa, im Februar 2022 brachte seine Partnerin Mandy Smits ihren gemeinsamen Sohn zur Welt, Ende 2023 folgte dann das zweite Kind.
Als Reaktion auf die widerwärtige Nachricht erhielt der Friesländer von seinen echten Fans viel Zuspruch in den Kommentaren.
"Ich liebe es, all eure wundervollen Nachrichten zu lesen. Vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung, das bedeutet mir wirklich viel", schrieb Noppert in einem späteren Post.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa