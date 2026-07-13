Darts-Star reagiert auf ekelhafte Krebs-Nachricht: "Wird mich den Rest meines Lebens verfolgen"

Niederlande - Am Samstag musste sich Danny Noppert (35) auf der European Tour gegen den Polen Sebastian Bialecki (22) geschlagen geben, was einem Sportwetter offenbar den Schein kostete. Auf Instagram reagierte der Nutzer dann mit einer ekelhaften Nachricht, die vor allem beim Blick auf die Vorgeschichte des niederländischen Darts-Profis fassungslos macht.

Danny Noppert (35) hat im Netz eine ekelhafte Hass-Botschaft erhalten. © Uwe Anspach/dpa

"Ich wünsche mir, dass deine Mutter an Krebs stirbt und deine Familie auch", so die abscheulichen Worte, die ein User namens "krumpli943" an den 35-Jährigen schickte.

Noppert teilte einen Screenshot der Botschaft und schrieb dazu: "Ich strebe immer nach dem Besten und möchte immer gewinnen. Leider klappt das aber nicht immer. Und manchmal gibt es solche Verrückten, die beim Glücksspiel verloren haben und meinen, sie müssten eine Nachricht hinterlassen."

Wie sehr ihn gerade diese Beleidigung getroffen hat, wird aber erst im darauffolgenden Abschnitt klar: "Leider habe ich meine Mutter tatsächlich daran verloren. Und das wird mich den Rest meines Lebens verfolgen", erklärte der UK-Open-Sieger von 2022.

Nopperts Mutter Aleida ist bereits 2017 im Alter von nur 56 Jahren an Krebs gestorben. Ihr Sohn trägt mittlerweile eine Kette mit einem Anhänger aus ihrer Asche um den Hals, außerdem wählte er seinen Einlaufsong "High Hopes" der Band "Panic! At The Disco" zu ihren Ehren.