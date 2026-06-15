Für die Tonne: Martin Schindler entsorgt verhasstes Dartboard nach deutscher Pleite
Frankfurt am Main - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Während die DFB-Fußballer am Sonntag furios in die WM 2026 gestartet sind, musste sich das deutsche Team beim World Cup of Darts wenige Stunden vorher im Viertelfinale gegen die Niederlande geschlagen geben. Der Schuldige war danach schnell gefunden: das Board.
Die Instagram-Follower von Martin Schindler (29) erblickten auf seinem Profil kurz nach der 4:8-Pleite eine große, schwarze Mülltonne. Darin knautschte sich die Verpackung des Dartboards Winmau Blade X.
Immer wieder fielen dem gebürtigen Strausberger die Würfe aus der Scheibe, so auch im letzten Leg beim Stand von 7:4 für die Niederlande, als der 29-Jährige mit einem 147er-Checkout verkürzen wollte, sein Pfeil aber wieder aus der Triple-17 sprang.
Auf einen Kommentar verzichtete "The Wall" bei seinem Post, ließ die Symbolik lieber für sich sprechen. Dafür gab es Unterstützung von Landsmann Max Hopp (29), der mit "Recht hast du" beipflichtete.
Nur einen Tag zuvor hatte Routinier Gary Anderson (55) das erst am 29. Januar 2026 neu eingeführte Board des britischen Herstellers auf einer Pressekonferenz im Rahmen des World Cups bereits verbal beerdigt. Denn Schindler ist längst nicht der einzige Profi, der jüngst ungewöhnlich häufig mit sogenannten "Bouncern" zu kämpfen hat.
"Die Dartboards sind absolut furchtbar. Das sind die schlechtesten Dartboards aller Zeiten. Und zitiert nicht nur mich, fragt einfach jeden auf der Tour", wetterte der "Flying Scotsman".
Martin Schindler wirft das Dartboard Winmau Blade X in die Tonne
Gary Anderson kritisiert neue Scheibe, Winmau antwortet
Seit Monaten würden die Pfeilwerfer an der Scheibe verzweifeln, wie der zweifache Weltmeister versicherte. "Wir reden darüber, kein Spieler auf der Tour ist zufrieden mit diesen Dartboards, und es tut sich rein gar nichts."
Gegenüber "Oche180" hat sich Winmau inzwischen auch zu dem vernichtenden Urteil von Anderson geäußert.
Man habe die Kommentare zur Kenntnis genommen, allerdings sei "das Feedback anderer Spieler und unserer PDC-Partner" bezüglich des Modells Blade X positiv.
Außerdem würden offizielle PDC-Statistiken zeigen, dass sich die Zahl der abgewiesenen Darts zumindest in der Premier League mit dem neuen Board im Vergleich zum Vorgängermodell Blade 6 Triple Core reduziert habe.
"Wir bleiben verpflichtet, eng mit der PDC und jedem Spieler zusammenzuarbeiten, damit die bei diesen fantastischen Events bereitgestellte Ausrüstung weiterhin höchste Leistungsniveaus ermöglicht", so Winmau abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Hannes P. Albert/dpa, Screenshot/Instagram/martinschindler180, Steven Paston/PA Wire/dpa