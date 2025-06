"Keine Ahnung, was die machen": Darts-Stars feuern gegen Spieler-Gewerkschaft

Großbritannien - Großer Schwindel oder helfende Hand? Die Spielergewerkschaft PDPA sorgt in der Darts-Welt aktuell für Diskussionen. Jetzt schaltete sich auch der deutsche Profi Florian Hempel (35) ein und gewährte ein paar bedenkliche Einblicke.

Alles in Kürze

Florian Hempel (35) ist schon seit Jahren auf der Tour unterwegs, hat aber keine Ahnung, was die PDPA eigentlich macht. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Im "Game On"-Podcast mit Elmar Paulke (55) teilte der Wahl-Kölner ordentlich gegen die Professional Darts Players Association und ihren Sinn aus.

"Von uns 128 Spielern auf der Tour weiß keiner, was die so wirklich machen", wetterte der ehemalige Handballtorwart. "Wenn Joe Cullen, der seit 15, 20 Jahren dabei ist, keine Ahnung hat, was die machen - ich weiß es auch nicht."

"Rockstar" Joe Cullen (35) hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, dass der Beitritt und eine damit verbundene Beitragszahlung zur PDPA freiwillig sein sollten. Außerdem kritisierte er die Transparenz der Gewerkschaft.

Die PDPA existiert schon seit rund 35 Jahren. Jeder Spieler, der an PDC-Turnieren teilnehmen will, muss ihr angehören und die jährlichen Kosten tragen. Außerdem gehen zwei Prozent aller Preisgelder an den Verband.

"Da rennen immer ein paar Jungs von denen rum, wie Peter Manley oder Jamie Caven, also alte Stars, die nochmal eine Funktion kriegen, um Geld zu bekommen und im Leben nicht wirklich arbeiten zu müssen", platzte es nun aus Hempel heraus.