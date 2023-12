Nächster Deutscher kassiert WM-Prügel! Flo Hempel fliegt chancenlos raus

London - Die Weihnachtspause hat den deutschen Darts-Stars offenbar nicht gut getan! Nach dem Aus von Martin Schindler (27) und Gabriel Clemens (40) am Mittwoch hat auch Florian Hempel (33) das WM-Achtelfinale verpasst. Der "Kölsche Jung" wurde beim 0:4 in der dritten Runde von Stephen Bunting (38) regelrecht überrollt.

Hempel war definitiv drin im Match, doch der in letzter Zeit sehr stark aufspielende Bunting ließ nicht nach und schnappte sich so auch den zweiten sowie dritten Satz.

Das lag auch an zahlreichen 180ern, mehrmals blinkte die farbige Neun neben der Standanzeige auf.

Beide Pfeilwerfer legten los wie die Feuerwehr. "The Bullet" ging mit einem Drei-Dart-Average von satten 116 Punkten und der Führung in die erste Pause, doch Hempel hielt mit starken 108 Punkten im Schnitt dagegen.

Die letzte deutsche Hoffnung ruht somit auf Ricardo Pietreczko (29). "Pikachu" bekommt es am Donnerstagabend (ab 21.15 Uhr) in Luke Humphries (28) allerdings mit der Nummer drei der Welt zu tun. Der Engländer gilt nach drei Major-Titeln in 2023 als einer der größten Turnierfavoriten.