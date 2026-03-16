"Das Match ruiniert": Darts-Hoffnung schämt sich für deutsche Fans

Göttingen - Die deutschen Darts-Fans haben sich mal wieder unbeliebt gemacht! Bei der European Tour in Göttingen pfiffen einige Zuschauer den britischen Pfeilwerfer Stephen Bunting (40) bei dessen Match gegen den Deutschen Niko Springer (25) penetrant aus, was den Beteiligten gehörig gegen den Strich ging.

Niko Springer (25) war mit dem Verhalten der heimischen Anhänger gar nicht zufrieden. (Archivfoto) © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

"Haltet die Klappe", platzte es aus Caller Huw Ware (32) bereits während der Partie beim Stand von 5:5 heraus. "Wir versuchen hier, eine Partie Darts zu spielen."

Immer wieder störten laute Pfiffe die Aufnahmen von "The Bullet", am Ende musste sich der Premier-League-Star mit 5:6 gegen die deutsche Darts-Hoffnung geschlagen geben. Es war nicht das erste Mal, dass die schwarz-rot-goldenen Fans negativ auffielen.

Event-Moderator Philip Brzezinski (32) richtete sich nach Spielende mit einer deutlichen Ansage ans Publikum: "Es sind drei oder vier Nasen, die mit ihrer Pfeiferei ein großartiges Spiel kaputtgemacht haben. Diesen vier Leuten von 4000 sagen wir: Ihr seid hier nicht willkommen. Wir wollen das nicht haben. Wir wollen das nicht haben!"

Springer selbst konnte seinen starken Sieg aus diesem Grund auch nur bedingt genießen: "Ich muss ehrlich sagen, was am Ende passiert ist, war Stephen gegenüber nicht ganz fair", erklärte der Mainzer. "Ich habe mich ein bisschen geschämt."

"Insgesamt waren die Fans wirklich unglaublich gut", fügte der 25-Jährige an. "Aber wie du schon sagtest: Es gab ein paar Leute, die das Match ein bisschen ruiniert haben."