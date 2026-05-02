02.05.2026 12:51 "Aus heiterem Himmel": Mann rammt Darts-Star van Gerwen plötzlich Faust ins Gesicht!

Darts-Profi Michael van Gerwen wurde bei einem Event in den Niederlanden plötzlich von einem Mann angegriffen und ins Gesicht geschlagen.

Von Florian Mentele

Den Bosch (Niederlande) - Fiese Attacke auf Darts-Star! Als hätte es Michael van Gerwen (37) in den vergangenen Monaten noch nicht schwer genug gehabt, wurde der Niederländer nun auch noch im Rahmen eines Events in seiner Heimat unvermittelt ins Gesicht geschlagen.

Michael van Gerwen (37) wurde bei einem Event in den Niederlanden plötzlich angegriffen. © John Walton/PA/AP/dpa Videoaufnahmen, die nach dem Vorfall im Netz kursierten, zeigten den Pfeilwerfer zunächst im Gespräch mit mehreren Menschen. Ohne ersichtlichen Grund holte ein Mann dann plötzlich aus und rammte dem 37-Jährigen seine Faust ins Gesicht. Sofort packten sich die umstehenden Sicherheitskräfte den Angreifer, während "MvG" seinerseits wütend losstürmte und offenbar von einem Gegenangriff abgehalten werden musste. Wie der dreifache Weltmeister inzwischen im Interview mit "Sportsnieuws.nl" bestätigte, ereignete sich die Attacke unter der Woche bei der "King's Night" in Den Bosch. Darts Glück im Spiel, Pech für die Liebste? Darts-Star leistet sich kapitalen Ehe-Bock "Der Mann hatte offensichtlich zu viel getrunken, und meiner Meinung nach kam seine Wut aus heiterem Himmel", stellte van Gerwen klar. "Als er sich auf den Weg zum Ausgang zu machen schien, schlug er plötzlich zu." Seine eigene Reaktion sei "natürlich nicht in Ordnung" gewesen, allerdings "automatisch" auf den Schreck erfolgt, erklärte die "Green Machine" weiter.

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