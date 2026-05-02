"Aus heiterem Himmel": Mann rammt Darts-Star van Gerwen plötzlich Faust ins Gesicht!
Den Bosch (Niederlande) - Fiese Attacke auf Darts-Star! Als hätte es Michael van Gerwen (37) in den vergangenen Monaten noch nicht schwer genug gehabt, wurde der Niederländer nun auch noch im Rahmen eines Events in seiner Heimat unvermittelt ins Gesicht geschlagen.
Videoaufnahmen, die nach dem Vorfall im Netz kursierten, zeigten den Pfeilwerfer zunächst im Gespräch mit mehreren Menschen. Ohne ersichtlichen Grund holte ein Mann dann plötzlich aus und rammte dem 37-Jährigen seine Faust ins Gesicht.
Sofort packten sich die umstehenden Sicherheitskräfte den Angreifer, während "MvG" seinerseits wütend losstürmte und offenbar von einem Gegenangriff abgehalten werden musste.
Wie der dreifache Weltmeister inzwischen im Interview mit "Sportsnieuws.nl" bestätigte, ereignete sich die Attacke unter der Woche bei der "King's Night" in Den Bosch.
"Der Mann hatte offensichtlich zu viel getrunken, und meiner Meinung nach kam seine Wut aus heiterem Himmel", stellte van Gerwen klar. "Als er sich auf den Weg zum Ausgang zu machen schien, schlug er plötzlich zu."
Seine eigene Reaktion sei "natürlich nicht in Ordnung" gewesen, allerdings "automatisch" auf den Schreck erfolgt, erklärte die "Green Machine" weiter.
Kumpel Vincent van der Voort kritisiert Michael van Gerwen
Anzeige wolle der Niederländer nicht erstatten, auch weil der Übeltäter inzwischen Reue gezeigt habe.
"Der Mann weiß ganz klar, dass er im Unrecht ist, denn er hat sich über Instagram entschuldigt", so MvG. "Es ist schade, dass diese Bilder ohne jeglichen Kontext veröffentlicht werden. Ansonsten war es ein ruhiger und gemütlicher Abend, an dem nichts Aufregendes passiert ist. Aber gut, es ist, wie es ist."
Für den Weltranglistenvierten war es - leider im wahrsten Sinne - der nächste Rückschlag. Im vergangenen Jahr musste van Gerwen die Scheidung von seiner langjährigen Ehefrau Daphne verkraften, dazu läuft er sportlich schon lange der Form früherer Tage hinterher. Zudem war er im September 2025 bereits in eine Schlägerei in einer Dönerbude verwickelt.
Am Donnerstagabend stand "Mighty Mike" trotz des Zwischenfalls schon wieder am Oche, musste sich in der Premier League aber gleich im Viertelfinale mit 3:6 gegen Luke Humphries (31) geschlagen geben.
Ex-Kollege und Kumpel Vincent van der Voort (50) kritisierte im Anschluss bei "Viaplay" auch den Lebenswandel des langjährigen Dominators: "Es lief einfach nicht gut", so der ehemalige Profi. "Nach so was wieder auf Höchstniveau zu spielen, ist mental auch sehr anstrengend. Man ist in Feierlaune, hat einfach Spaß, und dann muss man plötzlich am Mittwoch ins Flugzeug steigen und am Donnerstag eine Top-Leistung abliefern."
"Dieses Leben, das er jetzt führt, funktioniert einfach nicht. Wir beobachten das seit vier oder fünf Monaten", lautete das knallharte Urteil des 50-Jährigen.
Titelfoto: Bildmontage: John Walton/PA/AP/dpa, Screenshot/X/stockport871