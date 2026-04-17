Glück im Spiel, Pech für die Liebste? Darts-Star leistet sich kapitalen Ehe-Bock

Rotterdam (Niederlande) - Am Donnerstagabend hat sich Jonny Clayton (51) beim elften Spieltag der Darts Premier League im Finale gegen Luke Littler (19) durchgesetzt und den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Doch seine Frau kam bei all dem sportlichen Erfolg offenbar zu kurz. Der Waliser leistete sich nämlich einen kapitalen Ehe-Bock.

In der Premier League ist Jonny Clayton (51) aktuell das Maß aller Dinge - auf Kosten seiner Ehefrau? © Steven Paston/PA Wire/dpa

"Ich musste etwas Besonderes machen, weil es unser 20. Hochzeitstag ist - und ich habe es vergessen. Vielleicht macht es das hier wieder gut", gestand der 51-Jährige nach seinem vierten Spieltagssieg der laufenden Saison in Rotterdam am "Sky Sports"-Mikrofon.

Ob sich Gattin Ellen mit den umgerechnet rund 11.500 Euro Siegesprämie tatsächlich über die Vergesslichkeit ihres Mannes hinwegtrösten kann, ist bislang nicht überliefert. Gemeinsam konnte das jubilierende Paar den Gewinn zur Feier des Tages jedenfalls nicht gleich in den Niederlanden auf den Kopf hauen, denn sie blieb in der walisischen Heimat Carmarthenshire.

Die aktuelle PL-Strähne wird sie ihrem Liebsten aber mit Sicherheit gönnen. Entgegen aller Erwartungen thront "The Ferret" wenige Spieltage vor Schluss an der Tabellenspitze. Zum dritten Mal bezwang Clayton im laufenden Wettbewerb dabei Doppel-Weltmeister Littler.

Als Angstgegner des Weltranglistenersten will sich der Waliser dennoch nicht verstehen: "Ich sage dazu lieber nichts, sonst kommt Littler beim nächsten Mal zurück und vermöbelt mich", scherzte er anschließend auf einer Medienrunde.