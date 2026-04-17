Glück im Spiel, Pech für die Liebste? Darts-Star leistet sich kapitalen Ehe-Bock
Rotterdam (Niederlande) - Am Donnerstagabend hat sich Jonny Clayton (51) beim elften Spieltag der Darts Premier League im Finale gegen Luke Littler (19) durchgesetzt und den Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut. Doch seine Frau kam bei all dem sportlichen Erfolg offenbar zu kurz. Der Waliser leistete sich nämlich einen kapitalen Ehe-Bock.
"Ich musste etwas Besonderes machen, weil es unser 20. Hochzeitstag ist - und ich habe es vergessen. Vielleicht macht es das hier wieder gut", gestand der 51-Jährige nach seinem vierten Spieltagssieg der laufenden Saison in Rotterdam am "Sky Sports"-Mikrofon.
Ob sich Gattin Ellen mit den umgerechnet rund 11.500 Euro Siegesprämie tatsächlich über die Vergesslichkeit ihres Mannes hinwegtrösten kann, ist bislang nicht überliefert. Gemeinsam konnte das jubilierende Paar den Gewinn zur Feier des Tages jedenfalls nicht gleich in den Niederlanden auf den Kopf hauen, denn sie blieb in der walisischen Heimat Carmarthenshire.
Die aktuelle PL-Strähne wird sie ihrem Liebsten aber mit Sicherheit gönnen. Entgegen aller Erwartungen thront "The Ferret" wenige Spieltage vor Schluss an der Tabellenspitze. Zum dritten Mal bezwang Clayton im laufenden Wettbewerb dabei Doppel-Weltmeister Littler.
Als Angstgegner des Weltranglistenersten will sich der Waliser dennoch nicht verstehen: "Ich sage dazu lieber nichts, sonst kommt Littler beim nächsten Mal zurück und vermöbelt mich", scherzte er anschließend auf einer Medienrunde.
Niedrige Erwartungen haben Jonny Clayton gar nicht gefallen
"Er hat alles, was sich jeder andere Spieler nur wünschen kann. Er hat die richtige Einstellung, er hat den Wurf, er hat die Mentalität. Er hat einfach alles. Was für ein Spieler - und ihn zu schlagen, das bedeutet, dass ich meinen Job gemacht habe", fügte Clayton mit Bewunderung, aber auch Stolz an.
Dass der 51-Jährige bei den Buchmachern vor dem Start der PL-Saison überhaupt nicht hoch im Kurs stand, habe ihn allerdings doch getroffen.
"Ich habe letzte Woche das Spiel von Michael van Gerwen geschaut und da sagte jemand, dass ich der Favorit auf den letzten Platz war", erinnerte sich Clayton. "Das hat wirklich wehgetan. Ehrlich gesagt hat mich das ein bisschen geärgert. Jetzt läuft es gut für mich und ich habe ein breites Lächeln im Gesicht."
Fünf Spieltage und die Endrunde stehen in der Premier League noch aus. Im Moment hat Clayton auf dem ersten Rang fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Littler.
Titelfoto: Steven Paston/PA Wire/dpa