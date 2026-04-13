Folgenschwerer Unfall bereitet ihm Albträume: Darts-Spieler schuldig gesprochen

Breda (Niederlande) - Es war ein kurzer Moment an einem Montagmorgen im September 2024, der nicht nur das Leben von Danny van Trijp (29) für immer verändern sollte. Jetzt wurde der niederländische Darts-Spieler vor Gericht bestraft.

Darts-Spieler Danny van Trijp wurde vor Gericht zu Sozialstunden verurteilt. © John Walton/PA Wire/dpa

An jenem Tag fuhr der heute 29-Jährige in seinem Hauptjob als Paketzusteller auf die A16 bei Breda auf, fand aber zunächst keine Lücke zum Einfädeln, wie das "Brabant Dagblad" berichtet.

Daraufhin traf er eine folgenschwere Entscheidung: Der Niederländer beschleunigte, übersah dabei jedoch die elektronische Anzeige, die Tempo 50 vorgab, sowie ein Stauende vor sich, weshalb er mit rund 100 km/h in das Auto vor ihm krachte.

Der Zusammenstoß brachte einen Kettenunfall mit fünf weiteren Wagen ins Rollen. Am schlimmsten erwischte es allerdings die 23-jährige Fahrerin des ersten Autos, das er traf.

Die Frau erlitt einen Beckenbruch, musste seitdem neunmal operiert werden und war etwa sechs Monate lang auf häusliche Pflege angewiesen. Im Zuge der Reha verlor sie demnach ihren Job und ihre Wohnung, außerdem kann sie vielleicht nie wieder Kinder bekommen.

Das Gericht stellte bei van Trijp zwar kein rücksichtsloses, wohl aber grob unaufmerksames Verhalten fest und sah seine Schuld als Unfallverursacher als erwiesen an. Er wurde zu 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einem sechsmonatigen Fahrverbot, von dem die Hälfte der Zeit zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt.