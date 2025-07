"Kneipenspieler": Darts-Star macht Gegner erbarmungslos zur Schnecke

Gliwice (Polen) - Michael van Gerwen (36) ist zurück - und giftig wie eh und je! Wegen seiner überraschenden Trennung von Frau Daphne nach elf Ehejahren legte der Niederländer kürzlich eine Pause ein, jetzt steht er wieder am Board. Dem Selbstbewusstsein von "Mighty Mike" hat der private Rückschlag ganz offenbar nicht geschadet.

Michael van Gerwen (36) hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Daran änderte auch seine Pause nichts. © Foto von TIMOTHY A. CLARY / AFP

Bei den Poland Darts Masters 2025 in Gliwice mühte sich der dreifache Darts-Weltmeister am Freitag in der ersten Runde zu einem 6:4-Erfolg über den Kroaten Pero Ljubic (47) - und zersägte seinen Gegner daraufhin im Interview nach allen Regeln der Kunst.

"Das war kein gutes Spiel. Pero kann froh sein, dass er überhaupt ein Leg gewonnen hat. Pero ist kein guter Spieler. Pero ist ein Kneipenspieler - das wissen wir alle", wetterte die "Green Machine" gegenüber "Oche180".

Van Gerwen war offensichtlich mit seiner eigenen Leistung unzufrieden, riss seinen Kontrahenten dabei aber völlig schonungslos mit in den Abgrund: "Ich bin nicht zu hart. Er ist ein netter Mann, aber wenn man auf die Triple-20 zielt und die Triple-12 trifft, muss man zurück ans Trainingsboard", polterte der 36-Jährige. "Habt ihr mich jemals so etwas tun sehen?"

Zwar gestand sich MvG ein, dass er Ljubic gut aussehen ließ, ein Lob wurde daraus jedoch keineswegs.

"Pero hat ein paar Legs gewonnen und es fühlt sich an wie sein Geburtstag. Ich hätte sowieso gewonnen. Sie wollen ehrliche Antworten - ich gebe Ihnen ehrliche Antworten" - Wumms!