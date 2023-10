Deutscher Darts-Hammer! "Pikachu" lässt die Welt-Elite alt aussehen

Hildesheim - Was für ein denkwürdiger Auftritt von Ricardo Pietreczko (28)! Der gebürtige Berliner hat als zweiter deutscher Darts-Profi überhaupt ein European-Tour-Event der PDC gewonnen und sich den Sieg bei den German Darts Championships geschnappt.

Ricardo Pietreczko (28) schrieb am Wochenende in Hildesheim deutsche Darts-Geschichte. © IMAGO / Beautiful Sports

Vor heimischer Kulisse in Hildesheim bezwang "Pikachu" - so sein Spitzname - im Finale am Sonntagabend den zweifachen Weltmeister Peter Wright (53) aus Schottland mit 8:4.

Dabei trumpfte der mittlerweile in Nürnberg lebende Pfeilwerfer mit einer perfekten Doppel-Quote von 100 Prozent auf. Alle acht Versuche des 28-Jährigen landeten im schmalen Außenring, was schlichtweg Weltklasse ist und sogar den deutlich erfahreneren "Snakebite" ehrfürchtig staunen ließ.

Nach dem Matchdart auf die Doppel-16 sank Pietreczko überwältigt zu Boden. "Das fühlt sich an wie im Traum", sagte der Überraschungssieger im anschließenden Interview. "Ich habe keine Worte für das, aber ich weiß, dass ich die besten der Welt schlagen kann."

Auf dem Weg ins Endspiel hatte der Newcomer, der erst 2022 mit der Tour-Card zum Profi aufstieg, bereits den Briten Stephen "The Bullet" Bunting (38, 6:4) besiegt und in einem knappen 7:6-Krimi auch den niederländischen Weltranglisten-Zweiten Michael van Gerwen (34) ausgeschaltet.

In der zweiten Runde spielte er beim 6:2-Erfolg über Landsmann Martin Schindler (27) außerdem einen Drei-Dart-Average von 107,08 Punkten - der drittbeste Wert eines deutschen in der Tour-Geschichte.