"Pikachu" auf 180: Deutscher Darts-Star legt sich mit Wunderkind an!

Direkt nach der 3:7-Niederlage am Sonntagabend kam es auf der Bühne zum Zerwürfnis zwischen dem gebürtigen Berliner und dem Vize-Weltmeister.

Beim obligatorischen Handschlag krallte sich "Pikachu" den erst 17-jährigen Senkrechtstarter aus England und hielt ihm sichtlich angesäuert und fest umgriffen eine Standpauke. Anschließend rang er sich immerhin noch einen Abschiedsgruß fürs Publikum ab und stapfte erbost davon.

Was genau Pietreczko seinem jungen Kontrahenten mit auf den Weg gab, ist nicht überliefert, aber "The Nuke" konnte den Ärger ganz und gar nicht nachvollziehen.

Er verabschiedete den deutschen Teilnehmer mit verächtlichen Blicken sowie mehreren Gesten, die andeuteten, dass sich der 29-Jährige besser vom Acker machen sollte. "Hau ab!", murmelte der Brite zudem heftig kopfschüttelnd, ehe er mit einem Jubelschrei in Richtung der Zuschauer Dampf abließ.

Damit war die Angelegenheit für Pietreczko jedoch noch nicht gegessen. In seiner Instagram-Story legte er wenig später nach.

"Also ich habe ihn ja sehr geschätzt, dass man in so einem Alter so ein Spiel spielen kann. Aber ich hoffe, die Arroganz bestraft ihn", wetterte das Darts-Ass noch während der Abreise aus dem belgischen Ort Wieze.