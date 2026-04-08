Deutscher Darts-Star zweifelt an Charakter von Weltmeister Littler: "Mistkerl auf der Bühne"

München/Manchester - Luke Littler ist mit 19 Jahren das absolute Nonplusultra im Darts : jüngster Welt- und Doppelweltmeister, jetzt schon massenhaft Titel, Millionenverträge mit Sponsoren. Doch immer wieder legt sich "The Nuke" inzwischen mit Fans und Gegnern an. Sein deutscher Kollege Florian Hempel (35) stellte nun gar den Charakter des Engländers infrage.

Luke Littler (19) steht sportlich über den Dingen, doch sein Charakter wirft immer wieder Fragen auf. © Dave Shopland/AP/dpa

Am vergangenen Donnerstag wurde es bei einem Match des amtierenden WM-Champions mal wieder hitzig. Im Viertelfinale der Premier League bei Littlers Heimspiel in Manchester giftete er seinen Gegner Gian van Veen (23) an und machte sich in Richtung des Publikums gar über den Niederländer lustig.

"Er ist ein Mistkerl auf der Bühne. Das ist so, aber das musst du auch sein. Das ist ein van Gerwen auch, alle Topspieler sind Mistkerle auf der Bühne. Weil du diesen Mistkerl in dir tragen musst, wenn du ihn brauchst. Ich hoffe aber nicht, dass das sein wahrer, eigentlicher Charakter ist", sagte Hempel in der neuesten Ausgabe des "Game On"-Podcasts im Gespräch mit Kommentator Elmar Paulke (56) zu dem Vorfall.

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass der Shootingstar des Pfeilsports aneckt. Im vergangenen Jahr rechnete er mit deutschen Fans ab, seitdem spielt er hierzulande nur noch, wenn es sein muss. Bei der WM schoss er nach seinem Duell mit Rob Cross (35) ziemlich von oben herab gegen die Zuschauer. Jetzt reiht sich Manchester ein.

"Das ist ihm zu Kopf gestiegen. Der wollte so unbedingt in Manchester diesen Spieltag gewinnen, dass alle Sicherungen durchgebrannt sind", erklärte Paulke die Geschehnisse.