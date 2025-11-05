Diese Strafe hat gesessen: Darts-Star kotzt sich Seele aus dem Leib

Großbritannien - Darts-Star , bleib bei deinen Pfeilen! Das dürfte sich auch Nathan Aspinall (34) gedacht haben, denn sein Ausflug als Fußball-Experte hat ihm nun ordentlich den Magen umgedreht.

Am Dartboard läuft es für Nathan Aspinall (34) regelmäßig besser als zuletzt bei der "Fantasy Premier League". © John Walton/PA Wire/dpa

Der leidenschaftliche Manchester-United-Fan ist nämlich abseits vom Oche als Hobby-Trainer bei der "Fantasy Premier League" unterwegs, wie mehrere Videos in den sozialen Netzwerken zeigen.

In dem Managerspiel müssen die Teilnehmer ein Team aus Kickern der englischen Premier League zusammenstellen, die dann für Erfolge auf dem echten Rasen mit virtuellen Punkten belohnt werden.

Dabei schnitt die Mannschaft von "The Asp", zu der unter anderem Erling Haaland (25) und Ex-Leipziger Benjamin Sesko gehören (22), diese Woche mit 41 Zählern ziemlich schlecht ab. Als Spieltags-Letzter seiner Mini-Liga mit Freunden wurde ihm daher eine Strafe aufgedrückt, wie es im Rahmen des Spiels auf der Insel mittlerweile Brauch ist.

Aspinall sollte Buße tun, indem er eine Flasche Buttermilch trinkt. Was sich für viele relativ einfach anhören dürfte, war jedoch eine zu große Herausforderung für den World-Matchplay-Sieger von 2023.