Ex-Profi prophezeit van Gerwen kompletten Absturz: "Nie wieder derselbe"

Niederlande - Lange Zeit galt Michael van Gerwen (36) als das Nonplusultra im Darts-Sport , in den 2010er-Jahren dominierte er seine Gegner teilweise nach Belieben. Jetzt ist "Mighty Mike" aber erstmals seit 2012 aus den Top drei der PDC-Weltrangliste gefallen. Für einen Ex-Profi wird es eine MvG-Rückkehr an die Spitze nicht geben, ganz im Gegenteil.

Michael van Gerwen (36) sucht die Form vergangener Tage. Bei der WM war schon im Achtelfinale Schluss. © Steven Paston/PA Wire/dpa

"Ich schätze, dass er bis Ende des Jahres auf Platz zwölf der Weltrangliste stehen wird", prophezeite Matt Edgar (39) dem Niederländer in der neuesten Ausgabe des "Mission Darts Podcast" eine düstere Zukunft.

Seine Vorhersage machte der ehemalige Profispieler vor allem an einer Verletzung des dreifachen Weltmeisters fest, die ihn 2022 unters Messer beförderte. Damals ließ sich van Gerwen wegen eines Karpaltunnelsyndroms am rechten Arm operieren.

Seitdem konnte der 36-Jährige zwar noch einmal die Premier League gewinnen, allerdings kein Ranglisten-Major mehr.

"Als jemand, der auch mit Handgelenksproblemen und Nervenschäden im Arm zu kämpfen hatte, kann ich sagen, dass man mental nie wieder derselbe wird. Niemals", stellte der Engländer deutlich klar.

"Nenn mir einen Dartsspieler, der von solch einer Verletzung zurückgekommen ist", forderte Edgar seinen Gesprächspartner Andy Cornwall auf. "Du bist nie wieder derselbe."