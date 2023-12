Mehr als ein Märchen? 16-jähriger Rookie räumt bei der Darts-WM ab!

Runde drei, ich komme! Der 16-jährige Luke Littler sorgt für ein Märchen bei der Darts-WM. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Bahnt sich hier das größte Darts-Märchen aller Zeiten an? Teenie Luke Littler ist bei seiner ersten Herren-WM direkt oben auf. Der Rookie gewann nicht nur sein zweites Match relativ problemlos, sondern auch die Herzen der Fans!

Am Donnerstagabend musste "Goldfinger" Andrew Gilding (53) dran glauben, 3:1 fertigte Littler den Routinier ab und zog die 3000 Menschen im Londoner Ally Pally auf seine Seite.

Denn anstatt nach dem ersten Satz von der Bühne zu gehen, blieb Littler oben und sang lautstark "Rockin’ All Over the World" von Status Quo mit - sowas erlebt der geneigte Darts-Fan nicht alle Tage.

Littler und die Leichtigkeit! Wie der Debütant durch die ersten zwei Runden marschierte, ist verblüffend. In Anspielung auf das blutjunge Alter stimmten die verrückten Fans schon einmal "you go to school in the morning" (du gehst morgens zur Schule) an.

Selbst vor Wonderland-Gesängen, die normalerweise für den 16-maligen Champion Phil Taylor (63, Karriereende) zugeschnitten waren, machte die feiernde Meute keinen Halt. Welch ein Ritterschlag!