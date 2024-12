Klare Ansage an Rüpel-Eltern: Darts-Star Gabriel Clemens nach WM-Aus übel beleidigt!

London (England) - Starke Worte vom "German Giant"! Am Donnerstag erlebte Gabriel Clemens (41) eine bittere Enttäuschung bei der Darts-WM in London, als er schon in seinem ersten Spiel gegen den Waliser Robert Owen (40) ausschied. Doch damit nicht genug. Anschließend prasselte im Internet offenbar noch einiges auf den deutschen Pfeilwerfer ein.