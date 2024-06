"Man muss Eier haben": Deutsches Darts-Duo wendet Niederlage bei Team-WM knapp ab

Frankfurt am Main - Deutschland hat den ersten Schritt Richtung Achtelfinale bei der Team-WM der Darts-Profis gemacht. Gegen Außenseiter Neuseeland fehlte aber nicht viel zu einer Schlappe.

Knapp gesiegt, jetzt winkt bei der Team-WM in Frankfurt das Achtelfinale für das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens (49, l.) und Martin Schindler (27). © Jürgen Kessler/dpa

Das Duo Martin Schindler (27) und Gabriel Clemens (40) setzte sich am Donnerstagabend in Frankfurt denkbar knapp mit 4:3 gegen die beiden Neuseeländer Haupai Puha (39) und Ben Robb (35) durch und machte damit einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale.

Gelingt am heutigen Freitagabend (ab 19 Uhr/DAZN) gegen den anderen Außenseiter Finnland ein weiterer Erfolg in der Eissporthalle, wäre der Einzug in die Runde der letzten 16 bei der Team-WM perfekt.



Deutschland lag 2:3 hinten und stand am Rande einer Schlappe. Im siebten und entscheidenden Leg traf Clemens dann per Bulls-Eye zum Sieg. "Man muss Eier haben", sagte Clemens.

Freudig und erleichtert tanzte das Duo über die Bühne. Schindler und Clemens standen bereits im Vorjahr im Halbfinale und peilen nun den großen Wurf an.