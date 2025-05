Van Gerwen schmeißt Kollegen über Tisch: Darts-Star enthüllt krassen Streit

Auf der Bühne dreht Michael van Gerwen (36) regelmäßig frei, offenbar gehen aber ab und an auch hinter den Kulissen die Pferde mit ihm durch. © Alberto Pezzali/AP/dpa

Das behauptet zumindest sein belgischer Kollege Kim Huybrechts (39) in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Darts Draait Door" mit Vincent van der Voort (49).

Demnach ereignete sich vor einigen Jahren bei einem Turnier ein heikler Vorfall. "MvG" und der "Hurricane" hätten sich gerade mit dem Österreicher Rowby-John Rodriguez (31) aufgewärmt.

"Little John", der hierzulande auch ab und an am Kommentatoren-Mikro zu hören ist, soll sich bei seinen Würfen aber viel Zeit gelassen und van Gerwen, der einen schnellen Rhythmus bevorzugt, so auf die Palme gebracht haben.

"Rowby hat Michael ein wenig provoziert, indem er sehr langsam warf, obwohl Michael gleich ein wichtiges Spiel hatte. Michael bat ihn, ein bisschen zügiger zu machen – aber Rowby legte erst recht nach und fing an, noch langsamer zu spielen und mit mir zu plaudern", erinnerte sich Huybrechts.

Plötzlich eskalierte der Zwist allerdings: "Michael hätte einfach weggehen können – aber so ist er eben nicht. Er ging direkt auf Rowby zu, sie standen Stirn an Stirn. Und plötzlich – zack – schleudert Michael ihn mit roher Kraft über einen Tisch!", enthüllte der 39-Jährige.