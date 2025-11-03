Nach sechs (!) Fehlversuchen: Darts-Weltmeister Littler hat endlich seinen Führerschein
Warrington (England) - Was lange währt ... Darts-Weltmeister Luke Littler (18) hat endlich seinen Führerschein! Nachdem er für seine Theorieprüfung satte sieben Anläufe gebraucht hatte, hat der Engländer zumindest die praktische Prüfung im ersten Versuch bestanden.
Auf Instagram postete der 18-Jährige ein Bild, auf dem er mit seinem frisch erhaltenen Führerschein vor seinem Fahrschulauto posiert.
"Alle einsteigen", schrieb "The Nuke" und fügte stolz hinzu: "Erstes Mal und null Minuspunkte."
Auch die Fahrschule veröffentlichte das Foto auf Instagram und war voll des Lobes für den Fahranfänger.
"Herzlichen Glückwunsch an Luke Littler zu seiner bestandenen Führerscheinprüfung in Warrington im ersten Versuch mit NULL Fahrfehlern!", hieß es in der Caption: "Absolut fantastischer Erfolg, gut gemacht und jetzt genieße das Auto."
Darauf musste Littler in der Tat lange warten, schließlich war die theoretische Prüfung nicht so reibungslos vonstattengegangen.
Darts: Luke Littler hat seit Monaten ein Auto vor der Tür stehen
Im Juli teilte der 18-Jährige mit seinen Followern, dass er zum vierten Mal durch die Theorie gefallen war. Auch wenn er den Multiple-Choice-Test damals bestanden hatte, fehlten ihm drei Punkte im Teil zur Gefahrenwahrnehmung.
Zwei weitere Fehlschläge musste Littler noch verkraften, bis er im September im sage und schreibe siebten Versuch endlich erlöst wurde - mit einer Punktlandung, denn mit 43 von 50 Punkten erreichte er exakt die geforderte Mindestpunktzahl.
Immerhin ging der praktische Teil jetzt schnell über die Bühne, schließlich verriet der jüngste Darts-Weltmeister aller Zeiten bereits im Juli, dass er schon ein Auto vor der Tür stehen hat.
Trotzdem musste der Seriensieger des letzten Jahres sich bisher von seiner Familie durch die Gegend kutschieren lassen - ab sofort darf Littler sich immerhin selbst zu seinen Turnieren chauffieren.
Titelfoto: Bildmontage: Zac Goodwin/PA Wire/dpa, Screenshot/Instagram/lukethenukelittler