Nach sechs (!) Fehlversuchen: Darts-Weltmeister Littler hat endlich seinen Führerschein

Warrington (England) - Was lange währt ... Darts-Weltmeister Luke Littler (18) hat endlich seinen Führerschein! Nachdem er für seine Theorieprüfung satte sieben Anläufe gebraucht hatte, hat der Engländer zumindest die praktische Prüfung im ersten Versuch bestanden.

Luke Littler (18) hat es geschafft! Der Darts-Weltmeister hat nach langem Warten seinen Führerschein in der Hand. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Auf Instagram postete der 18-Jährige ein Bild, auf dem er mit seinem frisch erhaltenen Führerschein vor seinem Fahrschulauto posiert.

"Alle einsteigen", schrieb "The Nuke" und fügte stolz hinzu: "Erstes Mal und null Minuspunkte."

Auch die Fahrschule veröffentlichte das Foto auf Instagram und war voll des Lobes für den Fahranfänger.

"Herzlichen Glückwunsch an Luke Littler zu seiner bestandenen Führerscheinprüfung in Warrington im ersten Versuch mit NULL Fahrfehlern!", hieß es in der Caption: "Absolut fantastischer Erfolg, gut gemacht und jetzt genieße das Auto."

Darauf musste Littler in der Tat lange warten, schließlich war die theoretische Prüfung nicht so reibungslos vonstattengegangen.