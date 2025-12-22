Kurioser Zwischenfall bei Darts-WM: Favorit wirft, doch plötzlich ist sein Gegner verschwunden

London - Das hat's auch noch nicht gegeben! Die zweite Runde bei der Darts -WM im Londoner "Ally Pally" ist in vollem Gange und hat am Sonntag für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Denn beim Match von Favorit und Titelverteidiger Luke Littler (18) war plötzlich der Gegner verschwunden.

Da staunte Favorit Luke Littler (18) nicht schlecht: In seinem Zweitrunden-Match war Gegner David Davies (40) plötzlich verschwunden. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Die Partie befand sich noch im ersten Satz, als David Davies (40) es nicht gelingt, trotz Führung das Leg für sich zu entscheiden. Als Littler dann wirft und seine Pfeile am Brett ihr Ziel zum 2:2-Ausgleich finden, ist Davies plötzlich weg.

Der Waliser hatte sich ganz offensichtlich verzählt und dachte, dass Littler den Satz mit 3:1 nach Legs für sich entschieden hatte, dabei führte Davies mit 2:1 und Littler glich lediglich zum 2:2 aus.

Nach dem Ende eines Satzes ist es immer so, dass die Spieler die Bühne verlassen und das tat Davies, weil er eben dachte, der Satz sei gelaufen. Seine Familie fuchtelte daraufhin aber wie wild mit den Armen, um ihm zu signalisieren, dass noch gar keine Satzpause ist, nach einem kurzen Moment realisierte Davies das auch und kam zurück.

Littler spielte die ganze Verwirrung natürlich in die Karten. "Ich habe mir einfach gesagt: 'Er ist jetzt aus dem Rhythmus gekommen. Jetzt musst Du ihn bestrafen und den ersten Satz holen.' Und ja, ich habe den ersten Satz gewonnen", so das Wunderkind.