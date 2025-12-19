WM-Sensation mit Beigeschmack: Darts-Star wettert gegen Fans im Ally Pally!

London - Es war DIE Riesenüberraschung der laufenden Darts-WM : Am Donnerstag setzte sich der Kenianer David Munyua (35) in der ersten Runde mit einem spektakulären 3:2-Sieg gegen den belgischen Vertreter Mike De Decker (30) durch und verzauberte Fans, Experten und Kollegen im Londoner Alexandra Palace. Der Verlierer war von der aufgeheizten Stimmung im Tollhaus aber gar nicht begeistert.

Für Mike De Decker (30) ist die Darts-WM schon nach der ersten Runde beendet. © Steven Paston/PA Wire/dpa

0:2 lag Munyua in den Sätzen bereits zurück, zweimal verrechnete sich der hauptberufliche Tierarzt zudem und machte auch noch Bekanntschaft mit der berüchtigten Ally-Pally-Wespe, doch trotzdem verließ er die Bühne bei seinem WM-Debüt anschließend als Sieger.

Es hatte sich definitiv gelohnt, das erste Mal überhaupt seinen Heimat-Kontinent Afrika zu verlassen, wo er bislang hauptsächlich kleinere Turniere oder sogar lediglich in Pubs gespielt hatte. Vom Publikum wurde der Underdog umgehend wie der größte Star des Pfeile-Sports gefeiert.

Ganz im Gegensatz zu De Decker. Wie mittlerweile fast schon üblich schlugen sich die Zuschauer gänzlich auf die Seite des Außenseiters und buhten "The Real Deal" durchweg aus, bejubelten stattdessen seine Fehlwürfe.

Auf Instagram gratulierte der 30-Jährige seinem Gegner zwar zur Sensation, nahm dafür aber die Fans in die Mangel: "Gut gemacht, David! Aber das Publikum, wow", schrieb De Decker.

"Buhen und Pfeifen sollte nicht normal sein oder unterstützt werden. Ihr seid die Ersten, die sich beschweren, wenn das britischen Spielern in Europa passiert, aber verhaltet Euch dann bei einem Turnier im Vereinigten Königreich genau so", fügte er an.