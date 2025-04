Ritterschlag von Max Hopp: Er ist das größte deutsche Darts-Talent

Berlin - Vor rund zehn Jahren galt Max Hopp (28) als die größte deutsche Darts-Hoffnung , doch sein Potenzial konnte er in der Folge nie wirklich ausschöpfen. Einem Landsmann traut der "Maximiser" nun aber den Sprung in die Elite zu.

Niko Springer (24) vergangenen Dezember bei der WM in London. Laut Max Hopp ist der Mainzer das größte deutsche Talent. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Martin Schindler (28) sei zwar aktuell der beste Deutsche mit Blick auf die PDC-Weltrangliste, doch eine Teilnahme an der Premier League erwarte Hopp in absehbarer Zeit trotzdem nicht von "The Wall", wie er am Rande des Spieltags in Berlin gegenüber "Sportsnieuws.nl" erklärte.

Ein anderer schwarz-rot-goldener Pfeilwerfer könnte es laut dem gebürtigen Wiesbadener allerdings schaffen: "Niko Springer hat die größten Chancen. Er ist das größte Talent in Deutschland", so der 28-Jährige.

Der 24-Jährige aus Mainz feierte in den vergangenen Jahren bereits Achtungserfolge in Riesa sowie der Super League und qualifizierte sich vergangenes Jahr über die Development Tour erstmals für die Weltmeisterschaft. Außerdem angelte er sich eine PDC-Tour-Card.

Auch wenn beim WM-Debüt dann schon in der ersten Runde gegen den Engländer Scott Williams (35) Schluss war, gilt der "Meenzer Bub" als begabter Rohdiamant am Oche.

So wie einst Hopp. Der mittlerweile eher als TV-Experte bekannte Darts-Star will nach drei Jahren Tour- und vier Jahren WM-Pause aber jetzt neu angreifen.