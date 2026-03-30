"Sitzen im Hotelzimmer und essen Müll": Darts-Star reißt Profi-Leben die Maske vom Gesicht

England - Ehrliche Worte! Der Darts-Sport ist immer mehr im Kommen: Die Bühnen werden größer, die Preisgelder höher, das Rampenlicht greller. Doch der Alltag der Profis erstrahlt deshalb noch lange im Hochglanz.

Ritchie Edhouse (41, M.) klärt sehr ehrlich über das Leben der Darts-Profis auf. © Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Das offenbarte Ritchie Edhouse (42) völlig schonungslos im Interview mit "Dartshopper".

Auf die Frage, was sich die meisten Darts-Fans in Bezug auf das Profi-Leben ganz falsch vorstellen, antwortete der Engländer: "Jeder denkt, es wäre glamourös."

Die Wirklichkeit sei davon jedoch weit entfernt: "Wir sitzen die meiste Zeit an Bahnhöfen, in Autos oder an Flughäfen - und es ist überhaupt nicht glamourös", brachte der EM-Champion von 2024 etwas Licht ins Dunkel.

Insbesondere beim Thema Ernährung ließe das Verhalten vieler Pfeilwerfer zu wünschen übrig. Statt gesunder Verköstigung stehe regelmäßig Fast Food auf der Speisekarte.

"Wir sitzen im Hotelzimmer und essen Müll, um ehrlich zu sein", gab Edhouse zu.