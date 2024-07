Trauer um deutsche Darts-Legende Tomas "Shorty" Seyler: Dieser TV-Moment rührt zu Tränen

Elmar Paulke (54, Bild) und Tomas "Shorty" Seyler (†49) teilten sich bis 2018 die SPORT1-Kommentatorenkabine. © Henning Kaiser/dpa

Zwei Tage nach dem tragischen Tod des TV-Experten und ehemaligen WM-Teilnehmers hat sich nun auch Elmar Paulke (54) zu Wort gemeldet - und das live im TV!

Paulke und Seyler waren nicht nur Kollegen und gute Freunde, sondern auch das wohl bekannteste Kommentatoren-Duo im Darts.

Mit ihrer unverwechselbaren Art und Weise trugen beide maßgeblich zum Aufschwung der Wurfsportart in Deutschland bei, entfachten einen regelrechten Hype um die Jagd auf das Triple-20-Feld.

Am gestrigen Samstag war es so weit, das World Matchplay im englischen Blackpool startete. Mit von der Partie war Paulke als Kommentator beim Streamingdienst DAZN.

Noch vor Beginn des ersten Matches richtet der 54-Jährige emotionale Worte an seinen langjährigen Weggefährten: "Einer, der bei diesem Turnier gerne live dabei gewesen wäre, kann das in diesen Tagen leider nicht mehr tun. Tomas 'Shorty Schleifstein' Seyler ist leider am vergangenen Donnerstag plötzlich und unerwartet verstorben. Eine Nachricht, die uns alle erschüttert hat", berührt Paulke das Herz vieler Darts-Fans.