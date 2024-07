Netz-Beitrag macht große Sorgen: Deutsche Darts-Stimme "Shorty" Seyler im Krankenhaus!

Bremen - Große Sorge um Tomas "Shorty" Seyler (49)! Als Pionier prägte er den Aufstieg der deutschen Darts-Szene und begeisterte die Fans an der Seite von Elmar Paulke (54) jahrelang mit seinen kantigen Sprüchen. Aktuell macht dem Bremer aber offenbar die Gesundheit zu schaffen. Ein Beitrag in den sozialen Netzwerken lässt Schlimmes erahnen.

Tomas "Shorty" Seyler (49) begleitete die deutschen Darts-Übertragungen jahrelang als beliebter Experte bei Sport 1. © Screenshot/Instagram/tomasseyler90

Die Facebook-Seite "N&M Dart Events and more" hat am späten Dienstagabend ein Statement veröffentlicht, nach eigenen Angaben im Auftrag von Seylers Verlobter Wiebke Nienaber.

Darin heißt es: "Liebe Dartfreunde, ja, es ist wahr. Tomas 'Shorty' Seyler liegt im Krankenhaus und ich weiß nicht, wohin seine Reise geht. Seine Familie, seine Freunde und ich bitten um Rücksichtnahme und Respekt in dieser schweren Zeit."

Die Betreiber der Seite sind wie der 49-Jährige und seine Partnerin in Bremen ansässig und organisieren dort regelmäßig Darts-Veranstaltungen.

Was dem dreifachen deutschen Darts-Meister und viermaligen WM-Teilnehmer genau fehlt und wie es ihm im Moment geht, wird nicht ersichtlich. Der Post deutet jedoch auf eine sehr ernste Situation hin.

In den vergangenen Wochen hatte sich der Pfeilwerfer noch mehrfach fröhlich lächelnd auf Instagram beim Fußballschauen mit Partnerin Wiebke, im Auto oder auf dem Weg zu einem Junggesellenabschied gezeigt.