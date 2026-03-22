Wegen KI-Fakes und Imitaten: Darts-Weltmeister Littler lässt sein Gesicht schützen

Großbritannien - Der Weltmeister bewahrt sein Gesicht! Luke Littler (19) ist aktuell DER Superstar im immer weiter wachsenden Darts-Sport . Das lockt aber auch Leute an, die in der Bekanntheit des jungen Engländers den schnellen Groschen wittern. Dagegen hat "The Nuke" jetzt Maßnahmen ergriffen.

Luke Littler (19) geht gegen Produktfälschungen und KI-Fakes vor. © John Walton/PA Wire/dpa

Wie unter anderem die "BBC" berichtet, ist der amtierende WM-Champion aktuell dabei, sein Gesicht offiziell als Marke eintragen zu lassen.

Der Grund dafür ist so simpel wie offenbar notwendig: Sollte sein Antrag beim "Intellectual Property Office" des Vereinigten Königreichs durchgehen, dürfen andere Firmen das Antlitz des 19-Jährigen nicht mehr einfach so auf Fan-Artikel und Pfeil-Zubehör drucken.

Selbst vermarktet die Nummer eins der Welt bereits einige Produkte, auf der Insel sind sogar Nüsse mit Littlers Gesicht auf der Packung erhältlich. Allerdings würden sich vermehrt auch unrechtmäßig erstellte Fälschungen einschleichen.

Außerdem wäre es dann illegal, KI-Bilder des zweifachen Weltmeisters ohne dessen Zustimmung zu generieren. Der Darts-Star tritt damit in die Fußstapfen des US-Schauspielers Matthew McConaughey (56) oder des Chelsea-Fußballers Cole Palmer (23), die in Großbritannien bereits ähnliche Anträge eingereicht und bewilligt bekommen haben.