"Wie früher bei Phil Taylor": Darts-Stars lassen Fan aus der Halle schmeißen
Sheffield (England) - Der letzte reguläre Spieltag der Darts Premier League sollte eigentlich ein Fest für Freunde des Pfeilsports sein, doch beim Halbfinale am Donnerstagabend in Sheffield zeigte sich mal wieder eine Seite der Events, die vielen Profis inzwischen nur noch auf die Nerven geht. Zwei Top-Spieler fackelten daher nicht lange und ließen einen Fan aus der Halle schmeißen.
Beim Stand von 2:1 für Gerwyn Price (41) im Duell gegen Stephen Bunting (41) hielt der Waliser auf der Bühne plötzlich inne, drehte sich zum Publikum und zeigte dann auf einen Zuschauer.
Der Mann hatte das Match zuvor offenbar immer wieder mit Pfiffen und Buhrufen gegen die beiden Spieler gestört.
Sofort suchte Caller Owen Binks das Gespräch mit dem "Iceman", der sich allem Anschein nach weigerte, weiterzuspielen, bis der störende Fan entfernt wird. Immer wieder hob Price mit mürrischer Miene den Arm und identifizierte den Unruhestifter ganz genau.
"Das ist ja fast wie früher bei Phil Taylor, der immer genau gezeigt hat, wer derjenige ist, der hier reinruft", kommentierte Elmar Paulke (56) die Szene bei DAZN.
In den TV-Bildern sieht man anschließend, wie das Sicherheitspersonal mit dem Zuschauer redet und ihn daraufhin aus der Halle begleitet, während das restliche Publikum ihn nun selbst mit Pfiffen und Buhrufen verabschiedet. Nach der mehrminütigen Unterbrechung konnte es schließlich weitergehen.
Stephen Bunting: "Für solche Leute ist in unserem Sport kein Platz"
Die unschönen und vor allem beim Wurf störenden Pfeifgeräusche sowie das Ausbuhen der Profis haben in den vergangenen Jahren leider Mode gemacht. Beide Kontrahenten können davon bereits ein Lied singen. Bunting beschwerte sich vor gut 13 Monaten in Riesa darüber, Price polarisiert die Menge ohnehin praktisch seit seinem PDC-Debüt.
In Sheffield hielt das Duo gegen den Störenfried zusammen: "Gezzy hat den Typen gesehen, der es war. Und es ging nicht nur gegen mich, sondern auch gegen Gezzy", erklärte "The Bullet" die Situation im Anschluss am PDC-Mikrofon.
"Es war einfach ein Idiot in der Menge, der das Spiel stören wollte. Ich war da komplett auf der Seite von Gezzy. Er hat zu mir gesagt, dass ich nicht weiterspielen soll, bis das erledigt ist", so Bunting weiter.
"Ich denke, das war der richtige Weg. Klar, der Typ bekommt seine paar Minuten im Rampenlicht, aber für solche Leute ist in unserem Sport kein Platz. Jubelt und schreit, so laut ihr wollt, aber Buhen und Pfeifen ist nicht akzeptabel", wetterte der 41-Jährige.
Der Masters-Sieger von 2024 holte sich in Sheffield zum PL-Abschluss am Ende den Tagessieg im Finale gegen Luke Humphries (31, 6:3), schaffte es im Gegensatz zu Price aber trotzdem nicht mehr in die Finalrunde.
Titelfoto: Bildmontage: Bradley Collyer/PA/AP/dpa, BEN STANSALL / AFP