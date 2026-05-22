22.05.2026 15:33 "Wie früher bei Phil Taylor": Darts-Stars lassen Fan aus der Halle schmeißen

Am finalen Spieltag der Darts Premier League haben Gerwyn Price und Stephen Bunting einen Fan wegen Pfiffen und Buhrufen aus der Halle werfen lassen.

Von Florian Mentele

Sheffield (England) - Der letzte reguläre Spieltag der Darts Premier League sollte eigentlich ein Fest für Freunde des Pfeilsports sein, doch beim Halbfinale am Donnerstagabend in Sheffield zeigte sich mal wieder eine Seite der Events, die vielen Profis inzwischen nur noch auf die Nerven geht. Zwei Top-Spieler fackelten daher nicht lange und ließen einen Fan aus der Halle schmeißen.

Gerwyn Price (41) beendete den Abend eines Fans in Sheffield kompromisslos. © Bradley Collyer/PA/AP/dpa Beim Stand von 2:1 für Gerwyn Price (41) im Duell gegen Stephen Bunting (41) hielt der Waliser auf der Bühne plötzlich inne, drehte sich zum Publikum und zeigte dann auf einen Zuschauer. Der Mann hatte das Match zuvor offenbar immer wieder mit Pfiffen und Buhrufen gegen die beiden Spieler gestört. Sofort suchte Caller Owen Binks das Gespräch mit dem "Iceman", der sich allem Anschein nach weigerte, weiterzuspielen, bis der störende Fan entfernt wird. Immer wieder hob Price mit mürrischer Miene den Arm und identifizierte den Unruhestifter ganz genau. Darts Drogen-Eklat bei Darts-WM: Jetzt kommen neue Details ans Licht "Das ist ja fast wie früher bei Phil Taylor, der immer genau gezeigt hat, wer derjenige ist, der hier reinruft", kommentierte Elmar Paulke (56) die Szene bei DAZN. In den TV-Bildern sieht man anschließend, wie das Sicherheitspersonal mit dem Zuschauer redet und ihn daraufhin aus der Halle begleitet, während das restliche Publikum ihn nun selbst mit Pfiffen und Buhrufen verabschiedet. Nach der mehrminütigen Unterbrechung konnte es schließlich weitergehen.

Darts-Kommentator Elmar Paulke (r.) fühlte sich durch die Aktion von Gerwyn Price in die Zeit von Phil Taylor zurückversetzt. © Willi Weber/ProSieben/obs

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