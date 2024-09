Wirbel um Darts-Star: Hat er wirklich gefurzt? Diese kuriose Geräusch-Ausrede liefert er

James Wade (41) sorgte am Dienstag unfreiwillig für jede Menge Wirbel. © IMAGO/Pro Sports Images

Denn als er das Set mit seinen Pfeilen auf einem Tisch ablegte, klang es ganz eindeutig so, als ob der 41-Jährige furzen würde. In der Umgangssprache würde man wohl sagen: "Der klang feucht."

Zudem machte der Darts-Star eine merkwürdige Bewegung mit seinen Beinen und seinem Po, ging in eine Art leicht gebückte Haltung.

Das Video machte natürlich im Netz ganz schnell die Runde und sorgte für Tausende Lacher und Kommentare.

Wade fühlte sich dann noch am Dienstagabend zu einem Statement gezwungen und man muss sagen, die Erklärung klingt kurios. Vor allem, wenn man bedenkt, dass seine Arme am Darts-Set waren und nicht unten an seinen Schuhen.

"Es ist Filmmaterial aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie ich am Ende eines meiner Spiele einen 'Furz' mache, was in Wirklichkeit der Klettverschluss meiner neuen Turnschuhe war. Ich betrachte diese Angelegenheit als erledigt und möchte nicht mehr darüber sprechen", schrieb er auf X.