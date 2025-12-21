Deutschlands Sportler des Jahres 2025: Neugebauer und Preuß siegen
Baden-Baden - Leichtathlet Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres!
Der 25 Jahre alte Weltmeister im Zehnkampf setzte sich bei der Sportjournalistenwahl vor Florian Wellbrock (28, Schwimmer) und Florian Lipowitz (25, Radprofi) durch. Der Vorsprung fiel groß aus.
Neugebauer kam auf 2343 Punkte und wurde bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden geehrt.
Ein Jahr nach Silber bei Olympia in Paris krönte Neugebauer seine bisherige Sportlerkarriere mit der WM-Goldmedaille in Tokio. Er tritt damit in die Fußstapfen von Niklas Kaul (27), der im Jahr 2019 ebenfalls WM-Gold gewann und ein paar Monate später zum Sportler des Jahres gewählt wurde.
Wellbrock gewann bei der Schwimm-WM in Singapur insgesamt vier Goldmedaillen im Freiwasser, kam bei der Wahl auf 1377 Punkte.
Lipowitz, der die Tour de France hinter Tadej Pogacar (27) aus Slowenien und Dänemarks Jonas Vingegaard (29) auf einem bärenstarken Platz drei beenden konnte, wurde bei dem Voting letztendlich Dritter. Mit 1140 Punkten lag er dabei deutlich vor Schwimmer Lukas Märtens (23, 786) und dem Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger (28, 669).
Deutschlands Sportlerin des Jahres 2025: Franziska Preuß schnappt sich Titel
Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß (31) ist Sportlerin des Jahres 2025. Sie gewann in diesem Jahr vier WM-Medaillen und sicherte sich den Titel vor ihrer direkten Vorgängerin Darja Varfolomeev (19) aus der Rhythmischen Sportgymnastik.
Preuß hat neben WM-Gold in der Verfolgung auch Edelmetall im Sprint und in zwei Staffeln geholt und zudem den Gesamtweltcup für sich entschieden.
Bei der Gala folgt sie unter anderem auf Magdalena Neuner (38, 2007, 2011, 2012), Laura Dahlmeier (†31, 2017) und Denise Herrmann-Wick (37, 2023), die sich als Biathletinnen die prestigeträchtige Auszeichnung zuvor auch schon gesichert hatten.
Mit 1749 Punkten lag Preuß knapp vor Varfolomeev (1701), die sich im Olympia-Jahr 2024 durchgesetzt hatte. Bei der WM in Rio de Janeiro gewann die 19-Jährige fünfmal Gold.
Platz drei ging an Schwimm-Weltmeisterin Anna Elendt (24), die mit 880 Punkten ein Stück zurücklag. Kombiniererin Nathalie Armbruster (19, 861) und Rodlerin Julia Taubitz (29, 728) komplettierten die besten Fünf schlussendlich.
Erstmeldung: 20.49 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.46 Uhr
Titelfoto: Montage: Uli Deck/dpa, Martin Schutt/dpa