Deutschlands Sportler des Jahres 2025: Neugebauer und Preuß siegen

Leo Neugebauer ist Deutschlands Sportler des Jahres. © Uli Deck/dpa

Der 25 Jahre alte Weltmeister im Zehnkampf setzte sich bei der Sportjournalistenwahl vor Florian Wellbrock (28, Schwimmer) und Florian Lipowitz (25, Radprofi) durch. Der Vorsprung fiel groß aus.

Neugebauer kam auf 2343 Punkte und wurde bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden geehrt.

Ein Jahr nach Silber bei Olympia in Paris krönte Neugebauer seine bisherige Sportlerkarriere mit der WM-Goldmedaille in Tokio. Er tritt damit in die Fußstapfen von Niklas Kaul (27), der im Jahr 2019 ebenfalls WM-Gold gewann und ein paar Monate später zum Sportler des Jahres gewählt wurde.

Wellbrock gewann bei der Schwimm-WM in Singapur insgesamt vier Goldmedaillen im Freiwasser, kam bei der Wahl auf 1377 Punkte.

Lipowitz, der die Tour de France hinter Tadej Pogacar (27) aus Slowenien und Dänemarks Jonas Vingegaard (29) auf einem bärenstarken Platz drei beenden konnte, wurde bei dem Voting letztendlich Dritter. Mit 1140 Punkten lag er dabei deutlich vor Schwimmer Lukas Märtens (23, 786) und dem Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger (28, 669).