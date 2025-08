Dieses Mal mit noch mehr Fans: Dresden hat die nächste Meisterschaft im Visier

Wie frische Sonntagsbrötchen gingen die Karten in Dresden für die DM im Vorfeld weg und so war das Heinz-Steyer-Stadion Sonnabend und Sonntag mit jeweils 10.000 Fans ausverkauft.

Jan Donhauser (56) will schon bald das nächste Mal die Leichtathletik-DM in Dresden ausrichten. © Thomas Türpe

Diesmal war der Ansatz: besser ausverkauft, als leere Ränge. Wann ist das nächste Mal?

"Mal schauen, wann wieder eine Bewerbung eingeht", so Schröder vom Verband. "Wir sprechen mit vielen Ausrichtern. Versuchen, die DM in ganz Deutschland zu präsentieren, sodass wir nicht zwei Jahre in Folge am gleichen Standort sind. Von daher sind wir in Gesprächen, was die Meisterschaften 2027, 28 und 29 angeht."

Auf jeden Fall gibt's top Leichtathletik am 31. Mai 2026 beim Goldenen Oval.