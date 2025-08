Kommentar zu Finals in Dresden: Es braucht kein Olympia, es braucht solche Events!

Die Finals in Dresden überzeugten Hunderttausende Besucher. Ist der nächste Schritt also Olympia? Das braucht es gar nicht, findet TAG24-Redakteur Enrico Lucke.

Von Enrico Lucke

Dresden - Seit ich denken kann, bestimmt Sport mein Leben. Ob als kleiner Leistungssportler im Eisschnelllauf oder Hobbyvolleyballer in der Bezirksklasse. Der Weg zum Sportredakteur war mein Schicksal. Unzählige deutsche, europäische und Weltmeisterschaften, sogar die Olympischen Winterspiele 2006 in Turin habe ich vor Ort erlebt. Und wie die Finals 2025 in Dresden faszinierten sie die Menschen.

Alles in Kürze Dresden erlebt Finals 2025 mit großer Begeisterung

Fast 30.000 Zuschauer bei der Leichtathletik

Neumarkt vor der Frauenkirche rappelvoll bei Kletterwettbewerb

Deutscher Meister Karl Bebendorf spricht über seine im Sterben liegende Mutter

Finals als Alternative zu Olympia mit finanzieller Nachhaltigkeit

Die Finals sind Olympia zum Anfassen