Aus Koma erwacht: Wunder um Eiskunstlaufstar Roman Kostomarow!

Der russische Eiskunstläufer Roman Kostomarow (46) mit seiner Tanzpartnerin Tatiana Navka (47). (Archivbild) © Yuri KADOBNOV / AFP

Schwere Lungenentzündung, Amputationen an Händen und Füßen, Hirnblutungen, Intensivstation und schließlich künstliches Koma. Die Ärzte gaben Eiskunstlaufstar Roman Kostomarow (46) kaum ernsthafte Überlebenschancen. Doch jetzt die verrückte Kehrtwende!

Wie die russische Nachrichtenagentur "Tass" berichtete, hat sich der Gesundheitszustand des Olympiasiegers von 2006 wie durch ein Wunder verbessert. Der in Russland populäre Eiskunstläufer soll sogar schon mit seiner Ehefrau Oksana Domnina (38) gesprochen haben.

Diese soll aus purer Liebe zu ihrem Ehemann sogar zu ungewöhnlichen Mitteln gegriffen haben, damit sie ganz in seiner Nähe sein konnte. Wie "woman.ru" schrieb, streifte sich Domnina einen Krankenpfleger-Umhang über, um auf diese Weise unbemerkt zu Kostomarow vordringen zu können.

Der Olympiasieger und die Eistanz-Weltmeisterin von 2009 sind seit nunmehr über 15 Jahren ein Paar und seit 2014 verheiratet.

In einer emotionalen Instagram-Botschaft richtete Ehefrau Oksana Domnina anlässlich seines Geburtstags am 8. Februar folgende Worte an ihre große Liebe:

"Vor genau einem Jahr hätten wir uns selbst im gruseligsten Traum nicht vorstellen können, dass es zu einer solchen Wende in unserem Leben kommen könnte ... aber jetzt ist es so ... und wir werden alles überwinden, wir werden alles verkraften, ich glaube daran!"