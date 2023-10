Schlimmer Unfall! 7-Kilo-Kugel von Hammerwerfer schleudert gegen Bein eines Offiziellen

Der Mann (62) wurde von Medizinern und Helfern versorgt. © WILLIAM WEST / AFP

Bei den Asien-Games im chinesischen Hunagzhou ist es jetzt zu einem heftigen Unfall gekommen. Beim Hammerwurf-Wettbewerb war der Kuwaiter Ali Zankawi (39) an der Reihe.

Er ist mit fünf Titel bei den Asian Games in seiner Karriere einer der erfolgreichsten Athleten seines Landes, beherrscht seine Disziplin außerordentlich gut.

Doch am Sonntag hatte sein Missgeschick böse Folgen. Er schleuderte bei einem Versuch die rund sieben Kilogramm schwere Kugel in das Netz, das den Ring bei Diskus- und Hammerwerfer begrenzen und die Menschen in der Nähe schützen soll.

Doch sein Hammer trudelte aus dem Fangnetz so unglücklich nach unten, dass er einen Offiziellen, der neben dem Ring saß, direkt am rechten Unterschenkel traf.

Das Bein des 62-Jährigen fing sofort stark an zu bluten. Als der Athlet realisierte, was passiert war, zögerte er keine Sekunde und eilte zum Opfer seines Fehlversuches. Er hielt das Bein gedrückt, um die Blutung zu stoppen und leistete so Erste Hilfe bis die Ärzte eintrafen.