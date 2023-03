Langweilige Verletzungspause: UFC-Star hat Pornhub "durchgeschaut"!

Salford (England) - Schlüpfriger Zeitvertreib! Schwergewicht Tom Aspinall (29) gilt als eines der aufstrebendsten MMA-Talente der UFC , allerdings hat ihn eine schwere Knieverletzung in den letzten Monaten außer Gefecht gesetzt. Die damit einhergehende Langeweile trieb den Briten in ein nicht ganz jugendfreies Hobby.

Der Kampf gegen Curtis Blaydes (32, l.) nahm für UFC-Star Tom Aspinall (29) ein bitteres Ende. © IMAGO / USA TODAY Network

Im vergangenen Juli sackte der 29-jährige Jiu-Jitsu-Schwarzgurt beim UFC-Event "Fight Night 208" während seines Kampfes gegen Curtis Blaydes (32) gleich in der ersten Runde mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Matte.

Der Engländer hatte sich den Meniskus sowie das Innen- und das Außenband im rechten Knie gerissen, wodurch er nicht nur den Schlagabtausch per technischen K.o. verlor, sondern auch zu einer langen Pause gezwungen wurde.

In der Folge war an Training nicht zu denken, stattdessen "nutzte" Aspinall die Regenerationsphase, um das Video-Angebot der kanadischen Porno-Website "PornHub" zu durchforsten, wie er nun im Podcast "The MMA Hour" verriet.

"Ich habe mich im Grunde hingesetzt und war jeden Tag auf PornHub. Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich es durchgeschaut habe", erklärte 1,96-Meter-Hüne. "Ich glaube, ich bin vielleicht die einzige Person, die PornHub jemals komplett abgeschlossen hat."