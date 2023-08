Schock im WWE-Universum: Wrestling-Superstar Bray Wyatt († 36) ist tot!

Was für ein Schock! WWE-Superstar Bray Wyatt ist am gestrigen Donnerstag im Alter von nur 36 Jahren verstorben.

USA - Viele Stars der Szene reagierten bestürzt und drückten in den sozialen Medien ihre Trauer aus.

Bray Wyatt († 36, M.), der mit bürgerlichem Namen Windham Rotunda hieß, schaffte 2012 als Mitglied der "Wyatt Family" seinen großen Durchbruch. © dpa | Valerie Caviness Bray Wyatt, der mit bürgerlichem Namen Windham Rotunda hieß und Sohn des früheren WWE-Stars Mike Rotunda (65) war, schaffte 2012 als Mitglied der "Wyatt Family" seinen großen Durchbruch - durfte während seiner Karriere einige der größten Titel der World Wrestling Entertainment Inc. gewinnen. "Ich habe gerade einen Anruf von WWE Hall of Famer Mike Rotunda erhalten, der uns über die tragische Nachricht informiert hat, dass unser lebenslanges WWE-Familienmitglied Windham Rotunda – auch bekannt als Bray Wyatt – heute unerwartet verstorben ist", teilte WWE-COO Triple H (54) am Donnerstag auf X (ehemals Twitter) mit. Die Wrestling-Legende fügte hinzu: "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und wir bitten alle, in dieser Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren." "WWE spricht Rotundas Familie, Freunden und Fans ihr Beileid aus", hieß es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Wrestling-Organisation. Am heutigen Freitag berichtete Wrestling-Journalist Sean Ross, dass Wyatt an einem Herzinfarkt gestorben sei: "Mir wurde die Erlaubnis erteilt, zu enthüllen, dass Windham Rotunda (Bray Wyatt) Anfang des Jahres an COVID erkrankt war, was seine Herzprobleme verschlimmerte." Es hätte zwar viele positive Fortschritte gegeben, am Donnerstag habe Wyatt aber dennoch einen tödlichen Infarkt erlitten.

WWE trauert um Windham Rotunda alias Bray Wyatt

Bray Wyatts Auftritte sorgten regelmäßig für Gänsehaut

Dwayne Johnen und Co. trauern um Bray Wyatt