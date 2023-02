Drama um Olympiasieger immer schlimmer: Jetzt streiken Lunge und Nieren

Das ganze Drama nahm bereits am 10. Januar seinen Lauf, als Kostomarow mit einer Blutvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Daneben soll er zu diesem Zeitpunkt bereits an einer Lungenentzündung gelitten haben.

Tragisch: Seine Partnerin Tatjana Nawka (47), mit der er in Turin Gold holte, postete am Freitag auf Instagram ein Video ihres Originaltanzes von Turin, der an diesem Tag 17 Jahre her war. Sie betet wie alle anderen, dass Kostomarow seine Augen wieder öffnen wird, auch wenn er nie wieder aufs Eis zurückkehren kann.