Dreiste Demütigung: UFC-Star twerkt Gegnerin ins Gesicht!

Paris (Frankreich) - Erst zittern, dann twerken! Am Freitag schaffte es die argentinische UFC-Kämpferin Ailín Pérez (29) noch kaum auf die Waage , einen Tag später ließ sie ihrer Gegnerin trotzdem keine Chance. Den Sieg feierte der MMA-Star mit einer ganz schön dreisten Tanzeinlage.

Sie schwingt schon wieder die Hüfte! Ailín Peréz (29) twerkte bereits in der Vergangenheit nach Siegen. © Luke Hales/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Schon in der ersten Runde musste die sich Ukrainerin Darya Zheleznyakova (28) am Samstagabend bei der "Fight Night" in der Pariser Accor Arena geschlagen geben.

Ihre südamerikanische Kontrahentin zwang sie nämlich mit einem Würgegriff - einem sogenannten "Arm Triangle Choke" - zur Aufgabe.

Die sportliche Demütigung reichte Pérez aber ganz offenbar noch nicht. Nachdem der Ring-Referee den Kampf beendet hatte, stellte sich die 29-Jährige provozierend mit dem Rücken zur zunächst noch am Boden liegenden Zheleznyakova auf - und ließ ihren Hintern dann rhythmisch wackeln.

Damit die Verliererin den frechen Twerk-Jubel auch auf jeden Fall mitbekommt, passte sie ihre Position mit einem kleinen Hüpfer sogar noch einmal an, als sich ihre Gegnerin erhob, um schnellstens aus dem Oktagon zu verschwinden.

In den sozialen Netzwerken präsentierte "Fiona" später zudem ganz ohne schlechtes Gewissen Bilder der Aktion. Sie war stolz, dass sie ausgerechnet die Osteuropäerin zur Aufgabe zwingen konnte.

Spätestens seit der Ära des ungeschlagenen UFC-Champions Khabib Nurmagomedov (36) gilt die Ringer-Ausbildung in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion als das Nonplusultra.