Düstere Drohung: Turn-Star geht aus Angst nicht mehr in die Uni!

Baton Rouge (USA) - Als sich Olivia "Livvy" Dunne (21) Anfang 2020 bei TikTok anmeldete, hätte sie wohl kaum mit der Erfolgsgeschichte gerechnet, die sie daraufhin schreiben würde. In den folgenden Jahren erlebte die Kunstturnerin einen kometenhaften Aufstieg, allerdings auch die Schattenseiten des Ruhmes. Und die hatten es in sich.

Auch auf Instagram hat Olivia Dunne (21) zahlreiche Bewunderer und 4,4 Millionen Follower. © Screenshot/Instagram/livvydunne

Schnell ging die 21-Jährige auf der Video-Plattform mit ihren Clips viral, inzwischen folgen ihr allein dort schon knapp acht Millionen Menschen.

Die große Aufmerksamkeit hat die College-Sportlerin nicht nur zur Millionärin gemacht, sondern sogar bis auf das Cover der berühmten Swimsuit-Edition des Sportmagazins Sports Illustrated gebracht.

Doch der riesige Wirbel um ihre Person, der Horden an Fans in die Hallen der Louisiana State University treibt, birgt auch Gefahren. Das gestand das ehemalige Mitglied der US-amerikanischen Damen-Nationalmannschaft nun im Interview mit NJ Advance Media.

Eigentlich nimmt sich Livvy gern die Zeit, um ihre Unterstützer kennenzulernen oder um ein gemeinsames Foto zu knipsen. "Aber das letzte Jahr war ein bisschen verrückt", so der Internet-Star.

Aus Sicherheitsgründen absolviert sie mittlerweile all ihre Kurse an der Uni online. "Es gab einmal einen Schreckmoment mit einer Nachricht über einen Kurs, den ich besuchen wollte, und ich dachte mir, weißt du was, das ist es nicht wert", erläuterte die Athletin.