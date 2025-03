Ein Seriensieger und eine Kampfansage - Das sind Dresdens Sportler des Jahres

Dresden - So manche glänzten mit Abwesenheit, der Seriensieger war aber im Gegensatz zu seiner Auszeichnung zu Sachsens Sportler des Jahres 2024 im Congress Centrum anwesend. Die Landeshauptstadt hat ihre Sportler des Jahres 2024 gekürt, große Überraschungen blieben aus. Kampfansagen aber nicht.

"Es ist etwas ganz Besonderes, gerade in der Heimat. Die Voraussetzungen hier sind gut, man kann einfach stolz sein. Deswegen hat es mit den drei Olympia-Titeln geklappt, und deswegen mache ich auch weiter. Gerade mit den bevorstehenden Highlights hier in der Stadt", erklärte der 31-jährige dreifache Olympiasieger.

"Der Breitensport wird durch die Spitzenathleten angeheizt. Beide haben es einmal im Jahr verdient, dass sie ausgezeichnet werden", erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert in seiner Begrüßungsrede.

Er führte auch vergangenes Jahr Liebscher-Lucz wiederholt zur Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Auf die Finals vom 31. Juli bis 3. August in Dresden muss sich der Kanute aber ohne seinen langjährigen Erfolgstrainer vorbereiten, er geht in Rente.

Auch Hürdenläuferin Lilly Kunze fiebert dem Großevent in Dresden entgegen. "Selbst, wenn man im leeren Heinz-Steyer-Stadion trainiert, sich dann aber vorstellt, dass das Stadion voll ist und dir jubeln alle zu, das ist der Wahnsinn", sagte die Sportlerin des Jahres.

Ein vergleichbares Highlight wartet vielleicht auf die Dresden Monarchs am 11. Oktober im Rudolf-Harbig-Stadion. Für die frisch gebackene Mannschaft des Jahres soll der Titel eine Motivation auf dem Weg zur zweiten Meisterschaft nach 2021 sein.

"Die Auszeichnung ist ein Trostpflaster für das verlorene Finale letzte Saison, wir wollen aber weiter angreifen. Es ist auch eine Extramotivation", gestand Linebacker Robert Koschorrek.